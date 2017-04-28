Обратно на каталку. Насиров снова оказался в больнице: появилось фото

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Главе фискальной службы Украины Роману Насирову, отстраненному от должности на время расследования по делу о коррупции, сделали операцию, которую на днях откладывали из-за судебного заседания, сообщает "ТСН".

Как отмечается, хирургическое вмешательство провели в научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины. Издание опубликовало фотографию Насирова на передвижной больничной койке.

ТСН Насиров снова оказался в больнице

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В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог. В четверг, 27 апреля, Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Насирову на два месяца (до 26 июня).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.