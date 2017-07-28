Дело Насирова завершено - Сытник

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова; ему уже вручили окончательное подозрение, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, уже на следующей неделе дело Насирова могут передать в суд.

"Ему было объявлено о подозрении, поэтому дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение… Прокурор согласовал детективу окончательное подозрение, фактически – это дело уже закончено", — заявил Сытник в интервью "5 каналу".

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Также он рассказал, что на сегодня НАБУ расследует около 400 коррупционных дел.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.