наверх
28.07.201703:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Дело Насирова завершено - Сытник

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (245)

    (обновлено: )20
    Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что отстраненному главе ГФС Роману Насирову уже объявили окончательное подозрение, его дело в ближайшее время будет направлено в суд.
    Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева
    Facebook Ирины Салий

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова; ему уже вручили окончательное подозрение, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

    По его словам, уже на следующей неделе дело Насирова могут передать в суд.

    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото
    Обратно на каталку. Насиров снова оказался в больнице: появилось фото

    "Ему было объявлено о подозрении, поэтому дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение… Прокурор согласовал детективу окончательное подозрение, фактически – это дело уже закончено", — заявил Сытник в интервью "5 каналу". 

    Читайте также:  Сергей Фурса о дзюдоистах и пиаре Насирова

    Также он рассказал, что на сегодня НАБУ расследует около 400 коррупционных дел.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Флаги США и России. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС