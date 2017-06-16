В Британии изучают дело Насирова на предмет уголовных правонарушений

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Великобритании изучат возможные факты нарушения закона экс-главой фискальной службы Украины Романом Насировым и решат, должен ли он предстать перед судом в Соединенном Королевстве, сообщает в Facebook британское посольство в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда г. Киев, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", — говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства "Украинской правде" уточнили, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сотрудничает с украинскими органами следствия — НАБУ и САП — по делу Насирова, которое расследуется в Украине.

Отвечая на вопрос, открыто ли такое дело в Великобритании, в пресс-службе ответили: "Проводятся дополнительные проверки, изучаются обстоятельства и рассматриваются возможности открытия такого дела".

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались предоставить бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову разрешение на выезд за границу.

Ранее судья Александр Бобровник установил залог за Насирова в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.