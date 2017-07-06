Суд Киева отказал Насирову в выдаче биометрического паспорта и снятии браслета

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты о снятии дополнительных обязанностей с временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу САП.

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"Защита ходатайствовала о снятии дополнительных обязанностей (с Насирова, — Ред.), им отказали", — сказали в пресс-службе.

В САП уточнили, что суд не разрешил Насирову выехать за пределы Киева, снять электронное средство контроля и выдать биометрический паспорт.

Ранее судья Александр Бобровник установил залог за Насирова в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.