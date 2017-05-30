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    Общество

    НАБУ не разрешило Насирову лечиться в США

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    В НАБУ подчеркнули, что в случае выезда за границу гарантировать возврат Насирова в Украину не может никто. Также в бюро напомнили, что между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции.
    Роман Насиров
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались предоставить бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову разрешение на выезд за границу, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

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    "Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он обратился в апреле с просьбой предоставить разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью прохождения лечения", — заявили в НАБУ.

    "В случае выезда за границу гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничто, кроме его правосознания. Кроме того, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции", — отметили в НАБУ.

    Напомним, в ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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