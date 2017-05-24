Холодницкий сообщил, когда завершат расследование по Насирову

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. До середины июня будет объявлено о завершении расследования в отношении отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Оно (расследование — Ред.) близится к своему логическому завершению. В связи с определенными ситуациями мы вынуждены были назначить медицинскую экспертизу, поскольку были определенные вопросы в отношении здоровья", — цитирует "112 Украина" Холодницкого.

"Как я и говорил, планируем до конца месяца, максимум до середины июня, это производство если не направить в суд, то объявить о его завершении, и дать стороне защиты возможность для ознакомления с материалами", — добавил он.

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В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.