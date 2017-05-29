Насиров просит НАБУ вернуть ему загранпаспорт для лечения в США

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров просит НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для возможности выехать на лечение в США, сообщает "ТСН" на телеканале "1+1".

Как сообщают авторы материала, Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают необходимость в заграничном лечении, в частности соответствующее ходатайство. В нем Насиров сообщает, что после операции ему необходимо лечение за границей. Также есть копия приглашения из Национального института диабета США, там готовы лечить Насирова за счет госбюджета.

Хирург, который делал Насирову операцию в Украине, подтвердил, что тому необходимо лечение за границей из-за отсутствия в Украине специального препарата.

Также сообщается, что детективы уже дважды отказали в выезде на лечение, хотя официально эту информацию не комментируют.

Читайте также: Богатство и влияние. О чем помалкивают в деле Насирова

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.