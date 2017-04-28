Медики сообщили, какой орган удалили Насирову во время операции

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров после операции в пятницу был помещен в реанимацию, передает ТСН.

Операция длилась три часа, после чего Насирова перевезли из операционной в реанимацию, куда уже приехали его родственники.

По словам директора УНПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины Александра Ларина опальному чиновнику "удалили один из эндокринных органов". "У любого больного есть много органов, которые связаны с эндокринной системой. А разглашать — не имеем права", — сказал он.

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Врачи говорят, что операция прошла нормально, но еще сутки Насиров будет находиться в палате интенсивной терапии, а далее его переместят в обычную.

На время операции электронный браслет, который отслеживает передвижения отстраненного главы ГФС, с ноги не снимали. Врачам он не мешал и ложно не срабатывал.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

ТСН Роман Насиров перенес операцию после продления ему меры пресечения

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.