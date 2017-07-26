Афера на 40 миллионов. Причина кроется в реестре недвижимости - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Правоохранительные органы разоблачили крупную аферу с недвижимостью. Ее организаторы "нажились" на 40 миллионов гривен.

Суть аферы проста: злоумышленники продавали нежилые помещения и квартиры и оформляли право собственности на них на основании поддельных документов. В дальнейшем, к схеме они привлекали подставных лиц, в основном из малообеспеченных слоев населения и также жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Эти люди и выступали фиктивными продавцами — то есть продавали квартиры, а полученные средства шли организаторам схемы в "карман". В отношении двух участников этой аферы Киевская прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.

Как часто на рынке недвижимости происходят махинации с жильем, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы независимый специалист по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов.

Часто ли сейчас в Киеве продают квартиры по поддельным документам?

— По поддельным документам квартиры иногда пытались продавать, и это было 25 лет тому, на заре рынка недвижимости, и происходит сейчас. Аферисты есть. Некоторые переклеивали фотографии в паспортах. Такое было. Некоторые приводили сестру-близнеца, вернее мошенники искали сестру или брата-близнеца. Бывали всякие случаи. В данном случае, я так подозреваю, который вы описывали, кто-то имел доступ к электронному реестру прав собственности на недвижимое имущество. И для того, чтобы такие вещи не повторялись, дам ремарку: этот реестр недавно был усовершенствован, обновлялся, и эта вещь работает не так давно. Туда имеют доступ нотариусы — государственные и частные, тот, кто подписался и заплатил определенную абонплату, и имеет определенную лицензию на операции с недвижимостью. Соответственно, это вопрос исключительно контроля государства и защиты, для того, чтобы тот, кто не обладает этим правом, не мог взломать код и провести какие-то действия с переоформлением прав собственности в электронном реестре.

Возможно ли реализовать подобную схему без "своего" нотариуса?

— Конечно, возможно. Возможно ли было запустить вирус Petya.A или влезть в базу Госдепа США? Да, конечно, возможно.

Неужели нотариусы при доступе в реестр не проверяют эти данные?

— Нет, они не могут проверить. Как вы проверите? У нотариуса есть правоустанавливающий документ, на основании которого возникло право собственности, то есть бумажка некая с печатями. То ли договор купли-продажи, то ли наследство, то ли свидетельство о праве собственности — это все правоустанавливающие документы разного типа, на основании которых кто-то: физлицо или юрлицо, владеет объектом недвижимости. И дальше по новым законам регистрируется в электронном виде. Где-то виртуальный сервер, которым владеет Минюст. И вот Минюст потом дает такое извлечение электронное нотариусу о том, что, действительно, это право собственности за таким-то человеком зарегистрировано. И нотариус меняет это право собственности. И это есть переход права собственности на другого человека. То есть договор купли-продажи. Или оформление наследства, что угодно. Так вот, как нотариус проверит? Минюст несет ответственность за эту информацию, он ее предоставляет нотариусу. Нотариус физически просто меняет право собственности, фиксируя переход его от одного физлица или юрлица к другому.

А возможно ли тогда участие в реализации схемы неких представителей Минюста?

— Возможно и нотариуса, возможно и Минюста, возможно просто хороших программистов.

Можно как-то дополнительно проверять подлинность документов до сделки, во время оформления купли-продажи?

— Раньше возможно было, когда все было в бумажном виде, можно было через Бюро технической инвентаризации, которое регистрировало право собственности, проверить. Физически, то ли иметь своего человека, то ли как-то официально заказать справку, характеристику в БТИ. И, увидев домовые книги хотя бы или еще лучше — архив, что там зарегистрировано право собственности, вот именно в книге записано просто, вы получаете информацию о том, что да, действительно, регистрация такая-то. Сейчас регистрация электронная, ведет ее Минюст. Хорошо это или плохо? Честно, хорошо. Вопрос только о контроле базы данных и контроле доступа к ней. Вот и все. Просто идея хорошая, регистрация должна быть в электронном виде, за один час. Вот все, как сейчас. Только бардак в плане того, что кто-то имеет доступ, тот, кто не должен был.

А истории о фиктивных сделках, по поддельным документам, когда граждане покупают квартиры, чем они обычно заканчиваются? Это какие-то многолетние суды?

— Я так думаю, что те собственники, которые были истинные, которые не подозревали о том, что их собственность продается, просто обратно получают свои квартиры, как правило. Даже те, которые добросовестные приобретатели были по нашему законодательству, в итоги это факт мошенничества. Это не добросовестное приобретение. Они просто по закону могут требовать обратно свои деньги с мошенников, тех, кто обманул. А в принципе, прокуратура, скорее всего, аннулирует право собственности… Не было перехода права собственности, потому что это были мошеннические действия. И, соответственно, просто объекты недвижимости вернутся к своим старым хозяевам, как правило.

А если после этого уже перепродали эту квартиру?

— Цепочка эта, она есть. Но повторюсь, что изначально основанием для перехода права собственности были мошеннические действия. То есть аннулируют тот договор купли-продажи, если его аннулировали, предыдущий, значит, следующие тоже, соответственно, не имеют юридической силы. Есть статус добросовестного приобретателя. Но, скорее всего, здесь не сработает.

То есть люди, которые через третьи, четвертые руки могли купить эти квартиры, они лишатся и квартиры, и денег?

— Да, совершенно верно. Они вернутся предыдущим собственникам. И скорее всего, что и деньги тоже, потому что право требования у них будет с физического лица. Даже продадут имущество этих физлиц какое-то. Скорее всего, что его не хватит для того, чтобы рассчитаться со всеми.

Или у них и вовсе не будет имущества?

— Скорее всего, что так. Поэтому повторюсь, что аферы на рынке недвижимости, вторичной недвижимости, они не так часты. Сейчас афера просто произошла глобальная, потому что эти аферисты организовали себе право доступа в единый электронный реестр Минюста, в котором происходит регистрация смены права собственности на объекты. Это единичные случаи. Просто они очень быстро залезли в архив и моментально натворили на несколько объектов что-то. Но, в принципе, эти вещи не частые. Намного более частые и легкие схемы мошенничества на первичном рынке недвижимости, нежели на вторичном. На вторичном это происходит не часто.

А на первичном рынке какие схемы?

— На первичном, в принципе, и не нужно особо изобретать, потому что вы не покупаете объект, вы вкладываете деньги в строящийся объект. Если вы вспомните рекламу АО МММ, как Леня Голубков говорил: теперь мы партнеры. Только вы отдали деньги какому-то юрлицу, то есть ЛТД, ООО, которое обязуется вам за ваши деньги построить квартиру, вы стали партнерами, как Леня Голубков. А дальше вы только можете питать надежду, что это ООО окажется добросовестным. Здесь даже вопрос не в добросовестности, а в том, что это бизнес. И если строить для юрилица будет дешевле, чем не строить, он строить объект прекратит. Это бизнес.

Напомним, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что мошенничество с внесением изменений в реестры недвижимости носит в Украине довольно массовый характер.

А председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр считает, что в Украине налог на недвижимость не совсем правильный: во всем мире привязываются к стоимости жилья, а у нас — к минимальной зарплате.