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    Политика

    Суд арестовал недвижимость и BMW нардепа от "Народного фронта"

    (обновлено: )61
    Один из прокуроров САП сообщил, что Соломенский районный суд Киева наложил арест лишь на часть имущества Максима Полякова: арестован автомобиль, деньги и вся его недвижимость.
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева арестовал всю недвижимость, которой владеет народный депутат Максим Поляков ("Народный фронт"), а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы. Об этом "Украинским новостям" сообщил один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Пустой сессионный зал Верховной Рады во время заседания. Архивное фото
    УНИАН
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    "Суд наложил арест лишь на часть его имущества. Насколько помню, арестован автомобиль, деньги, вся его недвижимость согласно декларации и реестру имущественных прав", — сказал он.

    По его словам, суд отказался арестовать имущество, которое находится в совместной собственности Полякова.

    Напомним, Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности. По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

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    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов ВР в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков.

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