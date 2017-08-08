Суд арестовал недвижимость и BMW нардепа от "Народного фронта"

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева арестовал всю недвижимость, которой владеет народный депутат Максим Поляков ("Народный фронт"), а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы. Об этом "Украинским новостям" сообщил один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд наложил арест лишь на часть его имущества. Насколько помню, арестован автомобиль, деньги, вся его недвижимость согласно декларации и реестру имущественных прав", — сказал он.

По его словам, суд отказался арестовать имущество, которое находится в совместной собственности Полякова.

Напомним, Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности. По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

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Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов ВР в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков.