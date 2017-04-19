Как работает налог на недвижимость. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинцам в этом году придется впервые заплатить налог на недвижимость. "Лишними" считаются квадратные метры, если их больше 60 в квартире или 120 в частном доме. При чем, если, например, несколько квартир, площадь добавляется и избыток "квадратов" и тоже облагаются налогом.

Ставка налога в Украине колеблется от нуля до трех процентов минимальной зарплаты. В этом году мы заплатим за прошлый, то есть из расчета от 1378 гривен.

До 1 июля Государственная фискальная служба должна направить владельцам лишних "квадратов" сообщения. Уплатить налог на недвижимость нужно до 28 августа.

Эксперты уже посчитали, что киевлянин с квартирой в 100 квадратов заплатит налог за 40 "лишних" метров — 551 гривну. Прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

Какой именно недвижимости касается налог?

— Все-таки, это больше касается квартир и домов. Многие сейчас говорят, что якобы, если есть гараж, если есть подвал, если есть погреб, и тому подобное, летняя кухня, надо платить и с этих метражей. Но это не совсем так, потому что налоговая берет данные исключительно из единого реестра. Мало того, еще не все дома и квартиры внесены в единый реестр. Но я скажу, что в единый реестр вносятся данные исключительно БТИ, данные технического паспорта БТИ, а в технический паспорт Бюро вносятся исключительно внутренние помещения самого дома. То есть летние кухни, гаражи — они не вносятся как метраж, в технический паспорт. Если нет в техническом паспорте летней кухни, метража, естественно его не будет в общей площади дома. А если в общей площади дома его не будет, то налоговый инспектор просто не увидит эти лишние квадраты. Поэтому, пока будут начислять исключительно на дом.

Насколько понятна формула начислений? Правильно понимаем, что на одного человека должно приходиться не больше 60 квадратов квартирной площади, 120 квадратов частного дома?

— Да, все верно. Единственное, бывает такое, что хоть дом или квартира оформлена на одного из супругов, но собственниками являются оба супруга. Но будет платить, то лицо, на которого оформлен дом или квартира. То есть когда идет раздел имущества по гражданскому праву, то всегда делят дом или квартиру пополам. А в данном случае, если вписан кто-то один из супругов, то именно на него будет начисляться 60 метров, и 120 на дом.

А если объект недвижимости принадлежит одному человеку, а в нем проживают еще пятеро, например, его детей несовершеннолетних, которые не имеют права собственности. Как эта ситуация должна быть учтена?

— Можно, конечно, оформить долю, допустим, 50% на свою супругу. И тогда уже не будет облагаться налогом. Но это достаточно сложный процесс, достаточно дорогостоящий, поэтому никто этим заниматься не будет. И как платили, так и будут платить. Стоит еще учесть, что все-таки этот налог несколько неправильный. Во всем мире платят налог с недвижимости, и привязываются к стоимости недвижимости. А у нас все-таки привязываются к минимальной зарплате. И в этом году будем платить по старому тарифу, действительно, 1370 гривен, от этой минимальной зарплаты будут начислять налог.

Есть разные ставки налога. Где-то нулевая, где-то до 3%. Почему? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Почему жители Закарпатья массово скупают недвижимость в Венгрии?

— Вы знаете, все-таки это местный налог, и деньги идут в местный бюджет. Поэтому и ставку налога местные советы определяют. В Харькове, допустим, 3%, в Киеве 1%, есть города, где 0,5%, 0,2%, 2%… Эти деньги идут действительно местным бюджетам. Но надо здесь учесть, что, допустим, у одного собственника есть квартира в Одессе, есть квартира в Харькове и есть квартира в Киеве. Вот кто будет брать этот налог? В Киеве, Одессе или Харькове? И где будет учитываться льготный тариф, эти 60-120 метров. Вот именно в этом много еще неразберихи. И плюс к тому же, надо понимать, за прошлый год в 2016 году, когда был оплачен налог за 2015 год, то по Киеву было собрано всего 40 000 платежей. Это крайне мало. Потому что квартир, если в Киеве, около миллиона, плюс еще есть дома, то как объяснить, что попадают под налог процентов десять недвижимости.

Не все люди, которые имеют недвижимость с лишними квадратами, знают, что они что-то должны оплатить, или знают точно, что платить не будут.

— Абсолютно верно. И я скажу, что из моих знакомых я не знаю, чтобы кто-то заплатил этот налог, хотя они имеют гораздо выше метраж и квартир, и домов. Еще эта система не работает, она будет работать через три-четыре года. Во-вторых, надо понимать: чтобы обработать такую массу квартир и домов, даже в том же Киеве, а если уже учесть территорию Украины, то надо очень много физически сотрудников, налоговых инспекций, чтобы они смогли обработать эту информацию. Их тоже, к сожалению, не хватает. Поэтому мы имеем, что 10% только заплатили налог, а 90% остались в тени.

Ранее Иван Кудояр в эфире "ГС" отметил, что за 2016 год цены на вторичном рынке жилья снизились на 12-18% в зависимости от категории квартир.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что мошенничество с внесением изменений в реестры недвижимости носит в Украине довольно массовый характер.