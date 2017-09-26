Выборы полностью изменили политический ландшафт ФРГ - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Консервативный блок, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней.

Блок Меркель получил 33% избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей. Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5%, СДПГ — 25,7%. И социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

Итоги парламентских выборов Германии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы немецкий политолог Александр Рар.

Что в итоге получат ультраправые, попав в парламент?

— Изменилось после выборов то, что политический ландшафт стал действительно другим в Германии. Народная партия, Христианско-демократическая партия (ХДП) и Социал-демократическая партия (СДП), они резко потеряли свой авторитет и доверие избирателей. Это факт. Теперь нужно что-то делать, чтобы доверие вернуть назад. "Альтернатива для Германии" заняла просто нишу, которая образовалась на правом краю этого политического истеблишмента. Потому что там десятилетиями, фактически, все это пространство контролировала ХДП, которая ушла в центр и даже больше налево. Так что логика в этом всем есть. Чем будет заниматься Альтернатива в парламенте? Оппозиционной работой, я думаю, что у них хороший шанс войти в множество парламентских комитетов. Там они будут пытаться свою точку зрения проводить, но будет тоже в оппозиции очень сильное левое крыло, которое будут создавать социал-демократы. Как вы правильно сказали, уходит в оппозицию, и левая партия. В чем главная интрига выборов — как создать стабильное и дееспособное правительство. И никто этого не знает, потому что никогда еще за историю республики Германия, не было во главе правительства трех партий. Если возьмете еще Баварскую ХДП, то выходит так, что это правительство будет состоять из четырех партий.

Я так понимаю, речь идет о так называемой "Ямайке", то есть коалиции ХДС, ХСС, Свободный Демократов и "зеленых"?

— Да, это единственный вариант, что сейчас именно либеральная партия и "зеленые" вместе с христианскими демократами будут создавать правительство. Других вариантов нет. Альтернатива этому — перевыборы, о чем, кстати, сегодня уже начали говорить. Что не будет дееспособного правительства придется народ опять призвать к урнам, чтобы голосовали повторно.

А могут ли добрать недостающие голоса за счет мажоритарщиков?

— Нет, я думаю, что все голоса уже посчитали. То есть, результаты известны. Больших изменений не будет, может в каких-то очень маленьких процентах. У нас результат есть. Все понятно. Другого правительства быть просто на сегодняшний день не может, потому что СДП отказалась хотя и могла дальше продолжать работу в правительстве, участвовать в коалиции с госпожой Меркель.

Если все-таки будет избран вариант перевыборов, как быстро эти перевыборы могут пройти?

— Этого никто не знает, как избиратель будет голосовать через несколько недель повторно. Возможно, что христианские демократы и социал-демократы потеряют еще больше голосов, и маленькие партии, которые уже нельзя назвать маленькими, приобретут еще больше поддержки, в том числе "Альтернатива для Германии". Поэтому для канцлера Меркель перевыборы будут являться катастрофой. Но что делать, если она не сможет создать правительство с двумя партиями, либо правыми и "зелеными", которые столько вопросов, столько пунктов, просто имеют диаметрально противоположные точки зрения.

Не получается ли так, что как раз стоимость голосов этих малых партий, либералов и "зеленых", она возрастает многократно? Что они фактически обладают золотой акцией при этих коалиционных переговорах?

— В том-то и дело, конечно, это так, это всегда в коалиционных переговорах. Но, понимаете, либералы выступают за укрепление промышленности в Германии. Они имеют свою точку зрения на многих внешнеполитических вопросах, "зеленые", у них очень четкая экологическая программа, и они выступают во всем мире за соблюдение, укрепление идеи прав человека. Это только пример, где у двух партий разные точки зрения на ключевые такие вопросы немецкой политики. Германия —большое государство. Германия — это лидер Европы. Экспериментировать в Европе каким-то слабым правительством, которое на сегодня может решить так, а завтра так, никто не будет. Поэтому на плечи Меркель ложится очень тяжелая тяга.

Читайте также — Спиридонов: проигравшая Меркель пришла первой

Как долго могут длиться эти коалиционные переговоры?

— Переговоры будут длиться так долго, пока эти три партии не договорятся о правительственной программе. Я боюсь, что переговоры могут длиться еще два месяца, как минимум.

То есть, нет никаких законодательных норм, которые регулируют дедлайн по длительности коалиционных переговоров?

— Насколько мне известно, нет. И последние коалиционные переговоры между христианскими демократами и социал-демократами тоже длились очень долго, больше, чем шесть недель. Поэтому я ожидаю, что эти переговоры будут длиться как минимум до середины ноября.

Если даже удастся создать эту коалицию, насколько можно говорить о преемственности политики действующего правительства при переходе в правительство следующее?

— Это ключевой вопрос и вся Европа, весь мир смотрит на Германию, как Германия выкрутится из этой очень сложной ситуации. Я думаю, что в принципе, правительство во главе с госпожой Меркель много менять не будет. Это будет прежнее правительство, но будут другие нюансы. Много зависит от того, какие министерства получат представители этих двух маленьких партий. Например, МИД — кто его получит? Либералы или "зеленые"? От этого будет многое зависеть, в том, как Германия будет вести политику в Европе и в отношении России, в отношении США, Турции. Это интригующий вопрос. Но кроме того, конечно, для Германии не внешняя политика самое главное, а внутренняя политика, что госпожа Меркель будет в любом случае делать, и она должна это делать — завоевать назад доверие той части правого электората, именно правого, который ушел в "Альтернативу для Германии". Как она это будет делать, это большой вопрос. Многие из ее собственных соратников будут ее толкать на более жесткую политику в отношении мигрантов. Но партия "зеленых", если она войдет в коалицию, будет делать как раз наоборот. Она будет пытаться наоборот показать, что Германия еще более открытая страна, еще больше уважает право меньшинств, еще более открыта для мигрантов. Поэтому тут для Меркель просто открываются разные возможности, но перед ней, конечно и громадные трудности.

Зачем СДПГ ушла в оппозицию?

— Это сложный вопрос. Но с другой стороны, его можно наверное объяснить психологией лидера этой партии. Потому что Социал-демократическая партия была после Второй мировой войны одна из лидирующих партий вместе с христианскими демократами на политической арене. Эта партия была народной партией. Она достигала на выборах почти 40%, а может и больше. Сейчас она потеряла половину своего электората. Частично к "зеленым", частично к левым, и даже к "Альтернативе для Германии" многие ушли. Но эта партия может, по замыслу её лидера, спастись и приобрести новую идентичность и новую политическую силу только тогда, если она уйдет в оппозицию, если она перестанет быть партией, которая рассматривается в обществе как помощница госпожи Меркель, как младшего брата или младшую сестру госпожи Меркель. Потому что получалось так: в обществе все успехи правительства связывали с Меркель, а все неуспехи правительства сваливали на социал-демократов.

А может ли быть оппозиционной партия, которая имеет своего президента?

— Вы имеете в виду господина Франк-Вальтера Штайнмайера. Конечно, он избран на пять лет и останется на этом посту. Потому что в Германии на этот пост избирается человек голосами из Совета Федерации и Бундестага. И там в то время, когда избирался Штайнмайер для кандидата социал-демократии было большинство. Кстати, на земельном уровне, именно во всяких локальных выборах, которые сейчас тоже будут проводиться в Германии в течение следующих лет, независимо от федерального уровня, социал-демократы, как партия, которая уйдет в оппозицию на федеральном уровне, у неё появляются большие шансы приобрести новый мандат и новую поддержку среди населения.

Читайте также: Немцы искали и нашли альтернативу старым партиям — эксперт

К слову, эксперты поговаривают, что на Украине и минских соглашениях, скажутся результаты выборов не только в Германии, но и во Франции. В частности, такое мнение в эфире "ГС" выразил политический эксперт Павел Карназыцкий.