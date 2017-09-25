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    Аналитика и комментарии

    А оно вам нужно? Соцсети о победе Меркель в Германии

    Тема:

    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (34)

    (обновлено: )39620
    В Германии прошли выборы в бундестаг, и, согласно предварительным данным, Ангела Меркель таки идет на четвертый срок и останется канцлером еще на четыре года. Как отреагировали на эту новость украинцы в соцсетях?
    Ангела Меркель
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Берлин накануне парламентских выборов в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Немцы искали и нашли альтернативу старым партиям - эксперт

    В воскресенье, 24 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы, результаты которых определят, кто возглавит федеральное правительство на ближайшие четыре года и станет следующим канцлером. Согласно предварительным официальным результатам блок ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель поддержали 33% избирателей… Похоже, прогнозы экспертов сбылись: быть "железной" фрау канцлером еще 4 года.

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    В украинском сегменте соцсетей за немецкими выборами следили не менее активно, чем за отечественными, прогнозируя их влияние на будущее самого Киева: "Результаты этих выборов — серьезный звоночек задуматься о будущем расклада в Восточной Европе для Украины и Польши. Если в будущем в Германии придут к власти радикалы вроде "Альтернативы", то все кошмары о переделе сфер влияния в Восточной Европе между Германией и Россией вновь станут реальностью". "В любом случае для Украины сейчас цементируется новая европейская линия: Германия и Франция + поддержка США. Теперь от нас зависит гораздо больше", — пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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    Ангела Меркель
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
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