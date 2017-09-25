Спиридонов: проигравшая Меркель пришла первой

РИА Новости Украина

В Германии прошли выборы в бундестаг. По их результатам альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

Итоги голосования в Германии на своей странице в Facebook проанализировал политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, как и ожидалось, канцлером Германии остаётся Ангела Меркель: её блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей. Несмотря на победу, позиции Меркель стали значительно более шаткими, чем после выборов 2013г. когда консерваторы набрали 41,5%, считает политолог.

"Теперь же достаточно высокие результаты показали конкуренты. За Социал-демократическую партию Германии (лидер Мартин Шульц) проголосовали 20,5% избирателей. Любопытно, что у Шульца нет высшего образования (а по некоторым данным даже и среднего) но это не мешает ему оставаться одним из самых популярных немецких политиков", — отметил Спиридонов.

На третьем месте, продолжил аналитик, правая партия АдГ (Альтернатива для Германии) набравшая 12,6% голосов.

"Кстати, правые прошли в парламент Германии впервые с времён Адольфа Гитлера! После трагических событий Второй мировой войны поддерживать правые партии стало как бы несолидно, но теперь они снова пошли на подъём. Причина очевидна — недовольство коренных немцев большим количеством мигрантов и преференциями, которые те получают за счёт государственного бюджета. В свете имеющихся тенденций можно уверенно спрогнозировать, что популярность националистических партий будет расти и дальше", — прогнозирует эксперт.

Если Меркель сможет оставаться канцлером до плановых парламентских выборов 2021г. то она станет со-рекордсменом по времени пребывания на высшем государственном посту Германии, напоминает Спиридонов.

"Пока рекорд держит Гельмут Коль, который возглавлял страну 16 лет (1982-1998гг.). Любопытно, что именно Коль привёл Ангелу в большую политику, продвинув её на пост министра по делам женщин и молодёжи в далёком 1991г. и её даже называли "девочка Коля", намекая на то, что Ангела стопроцентная протеже тогдашнего главы государства. Скорее всего, Гельмут Коль был для неё учителем и передал будущему канцлеру некие "сакральные знания", которые помогли Меркель придти к власти и удерживать её долгие годы", - написал политолог.

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