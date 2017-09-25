Клюгеле. Что Украине с выборов в ФРГ?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Меркель и победа правых

Воскресные выборы в немецкий бундестаг завершились победой блока консерваторов Ангелы Меркель. На втором месте — социал-демократы (СДПГ) с худшим в своей истории результатом. Сенсационным стало попадание в немецкий парламент "Альтернативы для Германии" (АдГ), где партий правого толка не было с окончания Второй мировой.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Шульц, к слову, уже заявил об уходе в оппозицию. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Новый бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего — 709 вместо 631. При расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты.

Результаты выборов, хоть и стали для консерваторов неудовлетворительными и самыми плохими для канцлера Ангелы Меркель за все 12 лет ее правления, позволяют ей вновь сформировать коалицию. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" (название коалиции из-за сочетания цветов партий) — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократичной партии — собирает 393 кресла. Коалиционное правительство, по словам Меркель, будет сформировано до католического Рождества, отмечаемого 25 декабря.

Часть немецкого общества не одобрила итоги выборов, выступив против вхождения в бундестаг правой партии "АдГ". Недовольные немцы вышли на акции протеста в Кельне, Франкфурте-на-Майне и других городах. В Берлине нескольких полицейских забросали бутылками, а в Дюссердольфе протестующие вышли с баннерами "Не уступим ни пяди расизму". Другие акции прошли мирно. Сама же Меркель назвала попадание в бундестаг "АдГ" большим вызовом.

Украина и Германия — "политические подруги"

В Киеве не замедлили отреагировать на результаты голосования в ФРГ и победу партии Меркель. Так, одними из первых в Украине канцлера Германии поздравили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе! Победа, приближает восстановления территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!" - написал Порошенко в Facebook.

Гройсман заявил, что взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Германией после выборов в бундестаг будет развиваться и дальше.

В "Батькивщине" пошли дальше, выразив надежду, что "Украина и Германия останутся политическими подругами в решении сложнейших вопросов современности". Главный же "радикал" Олег Ляшко, поздравив Меркель с победой, заявил, что "мечтает о священном нерушимом союзе Украины и Германии, который станет залогом мира и стабильности в Европе".

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Эксперты в свою очередь осторожно настроены на будущие переговоры по формированию коалиционного правительства Германии, отмечая, что Меркель в этом вопросе может постичь неудача.

Так, немецкий политолог Александр Рар отметил, что Германию ожидают перевыборы, если новому составу бундестага не удастся создать стабильное и дееспособное правительство.

"Это — еще более интересный вопрос. Никто не знает, как избиратель будет голосовать через несколько недель повторно. Весьма возможно, что христианские демократы и социал-демократы потеряют еще больше голосов, и маленькие партии приобретут еще больше поддержки, в том числе "Альтернатива для Германии". Поэтому для канцлера Меркель перевыборы будут являться катастрофой. Но что делать, если она не сможет создать правительство с двумя партиями, которые по стольким вопросам имеют диаметрально противоположные точки зрения", - сказал Рар в эфире "ГС".

Что ждать Украине John MACDOUGALL / AFP Поствыборы в ФРГ. В АдГ сразу после сенсационного успеха произошел раскол

После выборов в Германии курс немецкой политики по Украине вряд ли изменится, отмечают эксперты, однако на данный момент ключевым вопросом для Киева остается назначение главы Министерства иностранных дел ФРГ.

"Я думаю, что во внешней политике, как и политике в Европе, у нас будет преемственность, поскольку ни ХДС, ни либералы (СвДП — Ред.) не могут принять наличие нарушения международного права… Я думаю, эти вопросы станут частью преемственности", - сообщил руководитель фонда имени Конрада Аденауэра, близкого к ХДС, Ханс-Герт Пёттеринг.

Пёттеринг, который также является экс-президентом Европарламента, заявил, что пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины, антироссийские санкции сняты не будут. Другого мнения придерживаются в германской партии "Левые", где неоднократно заявляли о намерении отмены санкций в отношении России. Глава "Левых" Катя Кипинг заявлял о "четкой позиции" партии о снятию санкций с РФ.

Вместе с тем эксперты говорят о слаженности в позициях партии Меркель и у "зеленых" по Украине.

"Что касается противоречий, они однозначно есть. Если не брать украинский аспект даже, а например аспект позиций Германии по увеличению расходов на оборону в рамках НАТО, казалось бы, мы говорим о вероятной коалиции, "Ямайке". У партии Меркель позиция, что они будут увеличивать затраты на оборону до 2024 года, а у "зеленых" противоположная позиция. А в то же самое время, у них совпадает позиция по Украине. Что санкции должны сохраняться до полного выполнения Минска", — сказал политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире "ГС".

О неоднозначности итогов выборов в Германии для Украины заявил политэксперт Юрий Романенко, уточнив при этом, что результаты голосования в бундестаг — "лучшее, что можно было получить в этой ситуации".

"Результаты "Альтернативы" не могут не настораживать. Результаты этих выборов — серьезный звоночек задуматься о будущем расклада в Восточной Европе для Украины и Польши. Если в будущем в Германии придут к власти радикалы вроде "Альтернативы", то все кошмары о переделе сфер влияния в Восточной Европе между Германией и Россией вновь станут реальностью", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

Вместе с тем политолог-международник Олег Волошин подчеркивает, что украинская ВО "Свобода" куда "крайнее" немецкой "Альтернативы для Германии", а зарубежные партии невозможно делить на пророссийские и проукраинские.

"Западные либеральные СМИ одним голосом кричат о крайне правых и чуть ли не нацистах в Бундестаге. И только некоторые наши ура-патриотические СМИ пишут о "третьем месте пророссийской партии". И это не удивительно: наша "Свобода" гораздо "крайнее" AfD. Я уже о Национальном корпусе с рунами в эмблеме и не говорю. Да не об этом вообще были эти выборы. Не делятся зарубежные партии на пророссийские и проукраинские", — написал Волошин в Facebook.

Однако, по мнению Волошина, проблемы Украины немцев волнуют меньше всего.

Как отмечают специалисты, никуда не исчезнет из политической повестки дня в Германии и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. "Наша Меркель" вместе с "нашим Трампом" теперь затолкают кое-кому на Банковой Минские соглашения по самые гланды. Чтобы лучше выполнялось", - акцентировал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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