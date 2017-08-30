Сергей Шабовта о нападении радикалов: я — инакомыслящий, это расправа

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Киевском доме ветеранов возник конфликт между представителями националистических организаций и представителями ветеранских организаций. Не обошлось и без рукоприкладства. Бывший участник АТО напал на председателя Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников Сергея Шабовту и, исподтишка, ударил его кулаком в переносицу.

В тот день, 28 августа, как рассказывает РИА Новости Украина Сергей Шабовта, в дворце ветеранов должно было состояться совещание под эгидой государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. На нем должен был рассматриваться вопрос о распределении бюджетных средств для работы ветеранских организаций на второе полугодие.

"Вся эта масса туда прибыла, чтобы устроить провокации. С марта месяца они занимаются травлей ветеранский организаций. Лгут, используя доступные медиа-ресурсы рассказывая о том, что ветеранские организации "купаются в деньгах". И, испытывая глубокую неудовлетворенность, что их шабаш не состоялся, потому что в зале они сидели уже наэлектризованные, они искали на ком отыграться. Меня в коридоре остановил "24 канал" — канал провокаторов, который работает на подобных мероприятиях. Они меня под приличным предлогом остановили, все коллеги ушли, а меня окружила свора человек 30, которые начали выкрикивать всякие гадости в мой адрес, а один стоял рядом и с телефона зачитывал мои цитаты. И все оскорбления, все нападки проходили под запись "24 канала", — сообщает Сергей Шабовта.

К сожалению, эта ситуация прогнозируема, этого стоило ожидать, считает Сергей Шабовта.

"Ко мне они прицепились потому, что я для них инакомыслящий. Я в своих выступлениях называл организацию "Национальный корпус" неофашистами. Говорил о том, что власть опирается на мутные силы, которые могут ввергнуть страну в беду, а не принести. Они это цитировали. Это расправа", — подчеркивает Сергей Шабовта.

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Полиция абсолютно безучастна ко всем бесчинствующим, отмечает комментатор.

"Я обратился в полицию и прождал около часа. Но они не приехали. Люди, которые меня окружили были в футболках «Национальный корпус» и я так понимаю, что это название блокирует все действия полиции. Если я подам заявление, оно утонет в потоке дерьма и толка не будет. После того, как они столкнулись со мной, они пытались штурмом взять кабинет дирекции дворца ветеранов. Охраннику, который их пытался не пустить, перебили кастетом нос. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Вот он по настоящему потерпевший", — рассказывает Сергей Шабовта.

По мнению Сергея Шабовты, ультраправые это все делают только ради того, чтобы о них лишний раз говорили. Они хотят, чтобы была хоть какая-то реакция и, если дать им повод, тем самым подыграть им. Эти люди не способны на диалог — это обозленная толпа.