Нападение на журналиста в Одесской области: появились подробности

Ранее сообщалось, что три человека с битами напали на Варшанидзе, когда он возвращался домой на своем авто.

"На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения", — уточнили в полиции.

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Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении журналиста" УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.