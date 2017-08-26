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    Нападение на журналиста в Одесской области: появились подробности

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (630)

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    Полиция Одесской области открыла уголовное производство после инцидента с главным редактором местной газеты "Надднестрянская правда" Романом Варшанидзе. Подробнее смотрите в видео.
    Канал полиции Одесской области в Youtube

    Ранее сообщалось, что три человека с битами напали на Варшанидзе, когда он возвращался домой на своем авто.

    "На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения", — уточнили в полиции.

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    Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении журналиста" УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

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