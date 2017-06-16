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    В Киеве радикалы сорвали акцию против переименования проспекта Ватутина

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (173)

    (обновлено: )522117
    Как отмечается, радикалы сорвали акцию против переименования на проспекте Ватутина в Киеве, сообщается на странице "Социалисты" в Facebook.
    Срыв акции на проспекте Ватутина в Киеве

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Радикалы сорвали акцию против переименования на проспекте Ватутина в Киеве. Об этом сообщается на странице "Социалисты" в Facebook.

    Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина. Киевской городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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