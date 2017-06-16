В Киеве радикалы сорвали акцию против переименования проспекта Ватутина

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Радикалы сорвали акцию против переименования на проспекте Ватутина в Киеве. Об этом сообщается на странице "Социалисты" в Facebook.
Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина. Киевской городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.
В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.