Хотят внимания. Якубин об акциях радикалов под Радой

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Во вторник, 11 июля, "свободовцы" и "Азов" устроили под Радой дымовую завесу: жгли файеры и перекрыли улицу Грушевского, требуя лишить неприкосновенности депутатов (Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Михаила Добкина, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата).

Участники акции разместили на импровизированной сцене пять 3-литровых банок с фото нардепов внутри, относительно которых есть представление.

Свои митинг "азовцы" начали с шествия от улицы Грушевского к Верховной Раде. Они шли, выкрикивая лозунги и под исполнение песни "Воины света". Затем активисты перекрыли дорогу и жгли файеры. Из-за действий митингующих автомобильное движение по улице оказалось заблокированным. И это несмотря на то, что правопорядок возле парламента охраняли усиленные отряды полиции и Нацгвардии.

Полиция попросила митингующих освободить проезжую часть, что они сделали, а после – продолжили митинг под барабанный бой. Часть участников акции разбила палатки на площади перед Радой. При этом некоторые назвали себя участниками "Всеукраинским объединением участников АТО".

Позже в полиции отрапортовали, что не зафиксировали нарушений общественного порядка в ходе митинга.

Борьба за внимание

Сейчас правые – и "Национальный корпус" (экс-"Азов"), и "Свобода", находятся в поисках любого информационного события, медиа-повода, который можно использовать для собственного пиара, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

"Они любой эксцесс, в Киеве или за его пределами, но желательно в Киеве, где есть камеры, телевидение, этот эксцесс пытаются использовать в роли бесплатного пиара. Особенно это важно для «Нацкорпуса», который сейчас пребывает в состоянии всплытия как некая новая политическая сила", – отметил эксперт.

Поэтому, считает Якубин, мы видим, что любые такие точечные резонансные акции, которые происходят в Верховном Совете, в Киевсовете, используются этими силами, чтобы привлекать к себе внимание, напоминать гражданам, что эти политические силы есть.

"Это такая борьба за медиа-внимание. Точно так же, как вчера мы видели под стенами Верховного Совета партию Саакашвили, например. То есть, они используют любой резонансный медиа-повод. Они поняли, что это будет вызывать внимание журналистов, чтобы лишний раз себя проприарить, напомнить о себе. Это говорит о том, что просто-напросто эти политические силы используют такие медиа-поводы, даже не всегда их сами генерируют, лишь бы присутствовать в информационной повестке дня", – заявил политолог.

Это такая пиар-стратегия этих политических сил – находить информационные поводы и подстраиваться под них, подытожил Алексей Якубин.