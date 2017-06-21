Некоторые социалисты все еще в больнице после нападения радикалов - Кожара

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Многие участники состоявшейся 16 июня акции протеста против переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве были серьезно ранены в результате нападения национал-радикалов, около 20 человек были доставлены в больницу. Некоторые партийные активисты все еще там остаются. Об этом председатель партии "Социалисты" Леонид Кожара сообщил в письме председателю Партии Европейских Социалистов (ПЕС) Сергею Станишеву.

Такие же письма направлены в штаб-квартиру ОБСЕ и вправозащитную организацию Human Rights Watch.

"16 июня 2017 года партия Социалисты инициировала в Киеве проведение акции протеста против решения Киевского городского совета переименовать проспект имени генерала Николая Ватутина (советский военачальник, во время Второй мировой войны ответственный за военную операцию по освобождению Киева от оккупации нацистской армией в 1943 году) и присвоить ему имя Романа Шухевича (офицер, Гауптман и заместитель командира 201-го батальона Шуцманшафта нацистского вермахта). Акция была спланирована и проведена в форме мирного протеста при участии около 1000 активистов партии, о чем был заранее уведомлен Киевский городской совет в соответствии с законом", — написал Леонид Кожара в своем письме, текстом которого располагает редакция РИА Новости Украина.

Политик рассказал, что "с самого начала мирную акцию жестоко атаковала большая группа хорошо подготовленных и организованных пронацистских радикалов, которые идентифицировали себя как члены группировок "C14", "Азов" и "Правый сектор", которые свободно действуют в современной Украине под защитой и при содействии представителей власти".

"Многие участники акции протеста были серьезно ранены нападающими, около 20 лиц было доставлено в больницу для получения медицинской помощи. Некоторые партийные активисты все еще остаются в больнице. Представители полиции города Киева присутствовали на акции протеста, однако не сделали ничего, чтобы защитить активистов партии или остановить жестокое нападение на них", — подчеркнул Кожара.

По его словам, партия "Социалисты" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко как к гаранту Конституции и соблюдения прав и свобод граждан, к правительству и правоохранительным органам "с требованием положить конец полной безнаказанности членов этих радикальных группировок, которые открыто угрожают и нападают на всех тех, кто не разделяет их взгляды".

Партия также обратилась с призывом к правоохранительным органам "провести тщательное расследование всех инцидентов и наказать преступников".

В письме отмечается, что "крайние правые и неонацистские группировки также осуществляли нападения и срывали художественные выставки, антифашистские демонстрации и другие мероприятия, но "ни один из представителей крайних правых, которые осуществляли нападения, еще не был наказан, более того, даже не находится под следствием…".

Поэтому, подчеркнул Кожара, "у нас мало надежды, что безнаказанности этих ультраправых группировок будет положен конец, что правосудие в Украине возьмет верх, и люди смогут свободно высказывать свои политические мысли, пользоваться основными свободами — слова и собраний".

"Мы призываем международное сообщество и всех друзей Украины помочь нам остановить насилие и кровопролитие в нашей стране, поддержать справедливость, права и свободы человека, а также обеспечить международный мониторинг состояния демократического процесса в Украине и некоторых крайне тревожных инцидентов, которые ставят под угрозу этот процесс и соблюдение основных свобод в нашей стране", — написал политик в заключение.

Как сообщили в пресс-службе партии, в результате нападения национал-радикалов у одного из партийных активистов — перелом ключицы со смещением, перелом двух ребер справа и слева, сотрясение мозга. Другой потерпевший получил сотрясение мозга, множество колотых ран, ушибов на голове и на теле, перелом носа. У других активистов разбиты локтевой и коленный суставы.

"Сегодня нацисты чувствуют свою полную безнаказанность. Они снимают на видео результаты своего "творчества", выставляют как предмет гордости в соцсетях. Они призывают к кровопролитию, разжигают ненависть и агрессию, при этом знают наверняка, что останутся безнаказанными. Неофашисты в Украине получили зеленый свет", — отметили в пресс-службе.

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Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина.

Ранее Киевский городской совет решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.