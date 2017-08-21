В центре Киева банда молодых людей нападала на прохожих

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Полицейские обезвредили банду молодых грабителей в центре столицы, сообщают СМИ.

Как сообщает "Киев Оперативный", на улице Верхний Вал к патрульной полиции обратились молодые люди, сообщив, что на них напала группа неизвестных, избила и отобрала личные вещи, среди которых телефон и деньги.

Одного из пострадавших госпитализировали.

"Посадив заявителей в полицейское авто, началась отработки территории. Через несколько минут, во дворе улицы Межигорской нападавшие были найдены. Трем из них 19 лет, еще одному — 16. Сумка и IPhone были при них. В содеянном признаются, цель преступления не сообщается", — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.