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    Киев

    В центре Киева банда молодых людей нападала на прохожих

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (600)

    (обновлено: )71130
    К патрульным на Подоле в столице обратилась группа людей с заявлением об избиении. Подозреваемые вскоре были задержаны. Один из пострадавших госпитализирован.
    Банда молодых людей грабила прохожих в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Полицейские обезвредили банду молодых грабителей в центре столицы, сообщают СМИ.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    Как сообщает "Киев Оперативный", на улице Верхний Вал к патрульной полиции обратились молодые люди, сообщив, что на них напала группа неизвестных, избила и отобрала личные вещи, среди которых телефон и деньги.

    Одного из пострадавших госпитализировали.

    "Посадив заявителей в полицейское авто, началась отработки территории. Через несколько минут, во дворе улицы Межигорской нападавшие были найдены. Трем из них 19 лет, еще одному — 16. Сумка и IPhone были при них. В содеянном признаются, цель преступления не сообщается", — говорится в сообщении паблика.

    Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.

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