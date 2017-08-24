Чорновил: украинцы заплатили за Независимость очень высокую цену

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В четверг, 24 августа, Украина празднует 26-ю годовщину своей независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины.

Эти документы определяли, что Украина становится независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

Своими воспоминаниями, как происходили события в 1991 году, в эфире радиостанции Голос Столицы поделился политический аналитик, народный депутат III, IV, V, VI созывов Тарас Чорновил.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваш батько доклав зусиль, щоб сьогоднішнє свято існувало. Ви пам’ятаєте цей день в 1991 році? Як ухвалювався акт проголошення незалежності?

— Тих кілька днів було неймовірно перемішані, і сьогодні навіть просто ідентифікувати кожен із тих днів мені важко. Єдине – 24 випадає з контексту, тому що було засідання ВР і голосування і, відповідно, за цим ми всі стежили, але фактично 19-го, коли почався путч, мене понесло в Москву, до Білого дому, десь там розливав суміш горючу у пляшки під, по-моєму, третім чи четвертим під’їздом.

Потім встиг швидко вернутись до Львова якраз на той момент, коли батько після перших мітингів і мобілізації максимальної людської, яка відбулась в Києві 19 серпня, на момент старту путчу, коли він там відбув всі активні події, він примчався до Львова, і в цей момент путч почав захлинатись.

А у Львові відбулась річ, яку він зумів організувати тоді, яка стала єдиним офіційним приводом для того, щоб заборонити формально компартію – це було захоплення приміщення обкому компартії у Львові. І настільки оперативно це зробили, що у обкомі не встигли знищити деякі документи, і саме у Львові був знайдений той єдиний документ, в якому була чітко зафіксована вимога від ЦК компартії України до місцевих осередків з жорсткими пунктами про те, як підтримувати путч, як здійснювати переворот, як захоплювати владу, репресувати і тому подібне. Це стало підставою для подальших дій.

УНИАН Тарас Чорновил. Архивное фото

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На превеликий жаль, потім, саме 24 число, я пригадую, у батька було піднесення, тому що вони віддали життя —17 років по тюрмах, засланнях за Україну. Пожертвував життям, пожертвував здоров’ям, не був певний, чи взагалі живий звідти вернеться. Для нього було це самоціль, але якась гіркота була, тому що незалежність 24 числа стала компромісом.

Я тоді ще був трохи юний, молодший, якось не вловив відчуття того компромісу. Компартія заборонена, незалежність проголошена, те, за що ми боролись, я від дитинства цим жив, тільки цим розумінням, що мусить це відбутись. Воно сталось, а потім вже буквально за кілька тижнів ми раптом побачили, що це не зовсім наша незалежність, що вони перехопили, що це компроміс досить болісний. Тоді вже почалась якась більша гіркота.

У батька, по-моєму, вже 24 числа було відчуття цієї гіркоти трошки, тобто радість, але десь зі сльозами, тому що те, що мало відбутись з серпня 1991 року, насправді ми почали це робити з лютого 2014 року.

Скільки років пройшло в якихось шуканнях, втратах тощо до того, як ми почали робити те, що ми були зобов’язані робити тоді, в 1991. Десь це відчуття вже тоді напівсвідомо наповзало. Але потім було не до нього.

Батько тоді багато розказував про те, що довелось зробити, щоб нам на корені не переломили, не задушили, тому що тільки проголосили незалежність. Буквально десь, по-моєму, через два дні примчалась до Києва делегація Госдуми Росії, тоді ще Верховного Совета Росії, ще Госдуми не було, причому з демократичної частини. Демократична частина, правда, була цікава — це був Хасбулатов, які тоді були демократами, соратниками Єльцина, це був Собчак, і я тоді випадково під час цих зустрічей, я не був на самій зустрічі, але я до батька привіз документи і сидів в приймальні, чекав, доки вони вийдуть, то зустрівся з його "Вовочка, организуй нам кофе", який сидів з портфельчиком, переляканий, чекав, чи шеф його не буде кудись кликати щось робити.

І цей тиск, який почався, жорсткий пресинг, вже тоді з Росії, демократичної Росії, єльцинської Росії, і він вже тоді давав розуміння, що зараз не до розборок, не до з’ясування, хто перехопив, хто використав незалежність, а до того, що треба її хоч якось утвердити і тоді пішов цей весь процес.

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Тому всякі ці терзання, думки, відчуття, воно тоді виникло буквально на два-три дні, а потім відійшло десь на далеке майбутнє, тому що насправді не все було спокійно на той момент.

Що змінилось сьогодні? Чи виборюємо ми сьогодні незалежність?

— Змінилось кардинально все. Якщо тоді, в 1991 році, абсолютна більшість українців поставилось до незалежності споживацькі, ще раз — це був компроміс, я навіть пригадую, як тоді під час президентських виборів до 1 грудня 1991 року йшли роз’яснення по центральній, не по східній Україні.

Воно йшло так: "Компартии уже нет, но у нас руководство, оно ведь все равно коммунистическое, дало распоряжение, что независимость нужно и можно поддержать, но если, упаси господи, кто-то проголосует за Чорновола, тогда вам будет". Оце десь в такому стилі, тому що компартія, нехай неіснуюча, сказала, що можна проголосувати, тому що в них був до цієї незалежності теж інтерес, тому були чутки, що тепер буде багато ковбаси і масла, і всього, і нічого не будемо везти в Москву, тобто споживацький момент тоді домінував.

Ми не мали тоді ні серед влади, ні серед людей того, що ми маємо сьогодні. Ми можемо бути незадоволені, ми можемо казати, що все не так, і то не так. Але ми сьогодні маємо певну пасіонарність, ми маємо це в людях, ми маємо розуміння, для чого нам потрібна незалежність, і ми за неї вже заплатили велику ціну.

Але ще один момент. Коли ми повертаємось від людей навіть до тієї самої влади, ми можемо критикувати всіх, хто завгодно, хто у нас є при владі, але просто глянемо на 1991 рік, що вони робили тоді.

Якби нам хоча б ту владу, яку ми маємо сьогодні, яку всі так критикуємо, тоді, в 1991 році, як би все помінялось. А ми, до речі, тоді були за п’ять хвилин від такого кроку, якби, на превеликий жаль, не було такої зради уже в середовищі демократів, тому що відразу після незалежності батько мій, В’ячеслав Чорновіл, дуже жорстко наполягав, що ВР, яка існувала, в якій була комуністична група, та абсолютна більшість червона, що ця ВР не має права на існування з тієї причини, що вона обрана у іншій країні, вона обрана ще в СРСР, і він вимагав, щоб в 1992 році весною відбулись перевибори ВР.

Ви собі уявляєте, що би було? Навіть президент Кравчук з абсолютно демократичною ВР, в якій, напевно, 400 було демократів, а реально тоді ситуація на Донбасі, в Києві, Харкові — скрізь була кардинально інша, якби він мусив поводитись, яка б була країна в той момент?

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І ми могли б тоді зробити перезавантаження, щось подібне, тільки без крові до того, що ми робимо з 2014 року. Тоді відбулась, на мій погляд, чи не найбільша зрада, тоді цього не сталось. А сьогодні після крові, після втрат, після людських найстрашніших втрат ми сьогодні це робимо.

У мене є віра в те, що той період пройшов, а зараз ми знову ніби повернулись до стартової позиції в 2014 році, до того 24 серпня 1991 року, і стартували з нуля і стартували дуже добре.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в эфире "ГС" отметил, что уже в пятницу связанные с Днем Независимости ограничения по движению транспорта будут сняты.

А спецкор Андрей Галицкий сообщил, что празднование Дня Независимости будет проходить во всех районах Львова, в частности, состоится арбузный фестиваль, различные музыкальные выступления.