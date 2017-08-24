Бортник: главное достижение независимости - падение "Железного занавеса"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

24 августа Украина отпразднует 26-ю годовщину своей независимости. Говоря о предстоящих торжествах президент Петр Порошенко акцентировал внимание на "кардинальных отличиях, которые имеет празднование этого праздника сейчас и три-четыре года назад".

"Тогда для многих День независимости был лишь еще одним выходным днем и не больше. Страна была разобщенной и слабой. — заявил глава государства. — За эти три года мы прошли огромную дистанцию не только в построении нашей армии, наших Вооруженных Сил, не только в реализации идеи децентрализации и восстановления справедливости, построения новой полиции, улучшения работы спецслужб, резкого повышения минимальной заработной платы, которое произошло в этом году после возобновления экономического роста. Совершенно по-другому чувствуют себя украинцы, сплотившиеся в единую политическую нацию перед лицом российской агрессии".

Вместе с тем, политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что главными достижениями украинской независимости стали только две вещи.

"Первое, ключевое достижение украинской независимости — падение так называемого "железного занавеса". На сегодняшний день украинцы свободно могут путешествовать по миру, визовые барьеры фактически преодолены. С точки зрения общей цивилизации достижением независимой Украины стало и ядерное разоружение страны. Если же говорить в целом, то сегодня существует отдельное, всеми признанное государство, есть в Украине институт исключительного гражданства. Украина на сегодняшний день присутствует во всех ключевых международных организациях. Хотя, конечно, нужно понимать, что на сегодня Украина является государством с крайне ограниченным суверенитетом", — отметил политолог.

Между тем Бортник убежден, что заявления политиков об увеличении числа тех, кто считает украинский язык родным имеют мало общего с действительностью.

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"Лично я считаю, что по факту носителей украинского языка стало на порядок меньше, чем это было, скажем, в 1991-м году. Страна вымирает, поэтому людей, которые признают украинский родным остается совсем мало. Не чем похвастаться Украине и в части военных и экономических достижений", — резюмировал эксперт.