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    Аналитика и комментарии

    Бортник: главное достижение независимости - падение "Железного занавеса"

    (обновлено: )14021
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, открытие границ и возможность свободно путешествовать по миру стало главным достижением Украины за время независимости.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    24 августа Украина отпразднует 26-ю годовщину своей независимости. Говоря о предстоящих торжествах президент Петр Порошенко акцентировал внимание на "кардинальных отличиях, которые имеет празднование этого праздника сейчас и три-четыре года назад". 

    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Леонид Кравчук о 26-летней независимости Украины

    "Тогда для многих День независимости был лишь еще одним выходным днем и не больше. Страна была разобщенной и слабой. — заявил глава государства. — За эти три года мы прошли огромную дистанцию не только в построении нашей армии, наших Вооруженных Сил, не только в реализации идеи децентрализации и восстановления справедливости, построения новой полиции, улучшения работы спецслужб, резкого повышения минимальной заработной платы, которое произошло в этом году после возобновления экономического роста. Совершенно по-другому чувствуют себя украинцы, сплотившиеся в единую политическую нацию перед лицом российской агрессии". 

    Вместе с тем, политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что главными достижениями украинской независимости стали только две вещи.

    "Первое, ключевое достижение украинской независимости — падение так называемого "железного занавеса". На сегодняшний день украинцы свободно могут путешествовать по миру, визовые барьеры фактически преодолены. С точки зрения общей цивилизации достижением независимой Украины стало и ядерное разоружение страны. Если же говорить в целом, то сегодня существует отдельное, всеми признанное государство, есть в Украине институт исключительного гражданства. Украина на сегодняшний день присутствует во всех ключевых международных организациях. Хотя, конечно, нужно понимать, что на сегодня Украина является государством с крайне ограниченным суверенитетом", — отметил политолог.

    Между тем Бортник убежден, что заявления политиков об увеличении числа тех, кто считает украинский язык родным имеют мало общего с действительностью.

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    "Лично я считаю, что по факту носителей украинского языка стало на порядок меньше, чем это было, скажем, в 1991-м году. Страна вымирает, поэтому людей, которые признают украинский родным остается совсем мало. Не чем похвастаться Украине и в части военных и экономических достижений", — резюмировал эксперт.

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