Обыски в СМИ для кого-то плохо закончатся — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Утром 9 августа в офисе "Страна.uа" следователи СБУ провели новые обыски. Кроме того, издание сообщает, что обыски также проходят в квартирах двух журналистов. Разрешение на эти следственные действия предоставил Печерский райсуд Киева. Обыски провели в рамках производства о "разглашении государственной тайны".

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Первого августа в СМИ сообщалось, что СБУ обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора издания Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Сам Гужва опроверг эту информацию.

На новые обыски в офисе издания "Страна.uа" уже отреагировал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. На своей странице в Facebook он написал, что наблюдается слишком высокое "системное внимание" правоохранителей к одному СМИ с большой аудиторией, а обысками в "Страна.uа" власть демонстрирует силу.

По этому поводу высказался директор института информационного общества Ярослав Павловский в эфире радиостанции Голос Столицы.



(текст публикуется на языке оригинала)



Була інформація, що обшуки також тривають у журналістів видання вдома. Ці журналісти якимось чином вже мають відношення до справи про розголошення державної таємниці?

— Я не володію досконало цією інформацією але я підозрюю, що мова йде про перших осіб цього холдингу, не лише про Гужву, але і про Світлану Крюкову. Неодноразово публічно висловлювалися з цього приводу, декларуючи готовність демонстрації своєї співпраці з правоохоронними органами шляхом запрошення до приміщення офісів і квартир.



Що скажете стосовно заяви Національної спілки журналістів?

— У мене є своє розуміння ролі та значеннні журналістики для країни, яка веде активні бойові дії з чітко визначеним супротивником. І у мене є моменти з точки зору стандартів ВВС, тобто те що відбувається довкола "Страна.ua" дуже схоже на якісь ознаки тиску. Але ми також маємо розуміти, що ми живемо в своїй реальності. Подобається це комусь чи ні. Тут вже треба дещо по іншому ставити пріоритети. Зокрема, наприклад, на першому місці ставити пріоритети державні, національної безпеки. І якщо існує теза про те, що певні ЗМІ відкрито або завуальовано працюють на опонента, то треба робити якісь висновки. І я не можу давати чіткої характеристики діям "Страна.ua", цього холдингу, бо я не є журналістом і не є представником суду. От коли буде рішення суду, тоді ми з вами будемо вирішувати. Мені особисто робота ЗМІ не подобається, але звісно я б не ініціював якісь там перевірки по тискам, про якісь розшуки. Я б просто відійшов би вбік від цього брудного інформаційного потоку.



Ви коли чуєте, що на якомусь сайті щось блокують, у вас яке враження складається стосовно видання чи ЗМІ чи журналіста? РИА Новости Украина Евгений Котенко Как в смутные времена. Подробности задержания журналиста Муравицкого

— Мухи окремо, котлети окремо. Ми маємо розуміти, що ми аналізуємо. Якщо просто сам факт тиску, цей факт тиску є. Він, очевидно, не має нічого спільного з якимись кримінальними справами і варто говорити про те, що необхідно перевіряти в іншому форматі ідеологічної відданості цих ЗМІ, можливо, дотримання ними не тільки журналістських стандартів, а ще і норм банальної безпеки, національної безпеки держави. Звичайно, первинним виглядає, ніби тут є порушення норм журналістики. Держава, яка веде відкрите збройне протистояння, в тому числі, з використанням усіх методів війни сучасної як гібридної, інформаційної, слід розуміти, що інколи роботи таких сайтів можна прирівнювати до залпу реактивної артилерії.



Ви особисто, коли чуєте, що до когось з журналістів є питання в правоохоронців, яка ваша перша думка?

— Особисто моя професійна оцінка як людини, яка, як ви кажете, працює з інформаційним середовищем, моніторить цей простір, я можу висновок зробити такий, що будь-який тиск на журналіста позитивом для тих, хто ініціює цей тиск, не обертається. Це завжди публічний розголос, який призводить до зворотніх наслідків, ніж які ставили собі ініціатори. Тобто ви зрозумійте, що за великим рахунком, боротись зі "Страною.ua" потрібно не такими судовими органами або механізмами.

Наприклад, попередня влада епохи Віктора Януковича, сказала команді Андрія Клюєва, що нам потрібно якесь ЗМІ, так як вони робили. Вони це робили економічними методами. Все купували або не давали можливості розвиватись. На цьому діяльність такого ЗМІ припинялась. У нас було багато таких прикладів з інтернет-ресурсами, з друкованими ЗМІ, навіть з телебаченням. Тобто є невідповідність механізмів реалізації.



Ті методи впливу, на вашу думку, були кращими?

— Найкращі методи — це грамотна, цивілізована, відкрита інформаційна політика, зрозуміла політика держави. Це найкращі методи публічного позиціонування. Я взагалі противник будь-яких методів боротьби, тому що, я ще раз повторюю, тиск на журналістів спричиняє здебільшого до зворотніх ефектів від того, як планують так звані медіа-технологи.

Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире "ГС", что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.