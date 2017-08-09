Обыск в редакции "Страны" закончен - Лукаш

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Адвокат Елена Лукаш в Facebook сообщила, что обыск в редакции "Страны" закончен.

"Страна.юа. Обыск закончен. Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности. Значит будет новое уголовное дело и новые фантасмагорические подозрения.

А вообще, хочу сказать, что спецслужбы СБУ в Украине нет. До обращения в Печерский суд и за 20 дней после получения его определения, выяснить КТО именно арендует помещение и правильно оформить документы… оказалось СБУ не под силу. Эти люди, безусловно, никогда не защитят интересы Украины. А "страна.юа" продолжит свою работу. Так что… до скорых, волнующих встреч", — говорится в сообщении.

Скриншот с сайта Facebook

Ранее главный редактор "Страны" Игорь Гужва рассказал подробности сегодняшних обысков в редакции издания, а также дома у двух журналистов. В Facebook он отметил, что обыски идут по делу о гостайне на некой флешке.