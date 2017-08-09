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    Фотоленты

    Обыски в редакции "Страны": в сети появились фото

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (219)

    (обновлено: )8510
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Изымают iPad дома у журналиста Страны
    Обыски у журналистов издания Страна.ua
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Обыски в издании Страны 9 августа
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Изымают iPad дома у журналиста Страны
    Изымают iPad дома у журналиста "Страны"
    Страна
    Обыски у журналистов издания Страна.ua
    Обыски у журналистов издания "Страна.ua"
    strana.ua

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    Обыски в издании "Страны" 9 августа

    Адвокат Елена Лукаш в Facebook обнародовала фото и видео из редакции "Страны", где сегодня, 9 августа, проходит обыск.

    "В "Стране.юа" снова обыск. Еду, чтоб помочь. Ищут гос.тайну. Это странно, конечно, ведь самая большая гостайна в том, что ее нет. Люди с мышлением однодневки не способны ни создавать, ни хранить гостайну. Не удивлена. Дело о "вымогательстве" приказало долго жить. Поэтому теперь у "страны.юа" дело о гос тайне. И будет еще много разных дел, полагаю, которых никто не боится. Не переключайтесь", — отметила она.

    Смотрите также: Обыски у журналистов "Страны" по месту жительства

    Напомним, СБУ проводит обыск в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне. В частности, главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что обыски проводятся также в домах сотрудников ресурса. Однако Гитлянская данную информацию не подтверждает.

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