Корольчук: решение о компенсации "Нафтогазу" - преступление

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" долги населения. Соответствующее решение было принято еще 19 июля.

В "Нафтогазе" заявили, что выполняют спецобязательства правительства поставлять газ населению по фиксированной цене без НДС, но компания лишена законной возможности получать компенсацию, поскольку правительство не определило порядок ее выплаты и источники финансирования.

На каком основании государство будет платить "Нафтогазу" компенсацию, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Фактично Кабмін має заплатити за газ для населення. На якій підставі? Раніше у Кабміні заявляли, що визначення компенсації є правом, а не обов'язком уряду.

— Так, дійсно, ця ситуація нагадує бажання "Нафтогазу" як афериста, двічі отримати гроші в касі, як в тому анекдоті.

Тому дійсно є зобов'язання "Нафтогазу" поставляти газ населенню, як спеціальні зобов'язання, але ця компенсація, фактично, енергосубвенції, які прописані у фінплані "Нафтогазу", до речі, який нещодавно був затверджений на 2017 рік, її повністю погашає бюджет. Тобто ці навантаження не несе "Нафтогаз". Вони в склали у 2016 році майже 36 мільярдів гривень, а в цьому році мають скласти 46 мільярдів гривень.

І от, власне, що хоче "Нафтогаз". "Нафтогаз" хоче, щоб ці кошти були, умовно кажучи, переведені у готівку, тобто щоб вони були фактично направлені на рахунки "Нафтогазу", щоб це не були ці субсидії, дотації, які ходять по бюджету, тобто їх ніхто не отримує живими грішми — ні населення, ні облгази, ні теплокомуненерго, вони вийшли з Мінфіну і повернулися назад у Мінфін. Тобто їх ніхто не потримав у руках.

Так от, "Нафтогаз" хоче ці гроші потримати у руках і хоче їх суттєво потримати. Тому що сума енергосубвенцій на цей рік — 46 мільярдів гривень. І з іншої сторони, по закону природного газу, бо "Нафтогаз" вправі подавати до суду і вимагати компенсацію, але це тільки право його, а він не може це як зобов'язання вимагати від уряду.

Більше того, треба розуміти, що уряд також в суді виставляє свої контраргументи, до речі, в тому числі, те, що уряд, держава, бюджет повністю закриває питання компенсації цієї різниці в ціні.

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Тому що треба розуміти, я думаю, всі розуміють, хто отримує субсидію, що ті гроші, які вони не платять за газ, наприклад, якщо їм приходить рахунок на 2000 гривень, а вони платять лише 1000 гривень, то іншу 1000 гривень платить держава, а не "Нафтогаз".

Тому треба розуміти, що держава виконує свої зобов'язання, вона ніяким чином не уникає цього питання. А от "Нафтогаз" хоче фактично монетизувати це.

Ви знаєте, зараз йде мова про те, що ЄБРР і Світовий банк вимагають монетизувати субсидії, і чим швидше, тим краще. Тобто можливо вже навіть цієї осені почнеться процес, пілотний процес, а можливо, це по всій Україні буде запроваджено по деяким напрямкам, але це дуже складна схема. Так от, "Нафтогаз" по-своєму хоче монетизувати їх, і це насправді злочинне рішення, яке прийняв суд.

Наскільки обґрунтованим є таке рішення суду? Чому йде мова про збитки "Нафтогазу"?

— Треба пам'ятати, що в минулому році "Нафтогаз" отримав суперколосальний прибуток — майже 26 мільярдів гривень, майже мільярд доларів, і тому, про які збитки говорить "Нафтогаз" в суді — залишається загадкою.

Крім того, повністю енергосубвенції виплачуються з бюджету України, і "Нафтогаз" жодним чином не несе ніякого навантаження. Але треба розуміти, що якби держава сьогодні відмовилася від того, щоб нести це навантаження, ми знаємо, що є проблема, у цьому році не вистачило 15 мільярдів гривень, і їх шукали, і їх знайшли, і сумарно фактично…сума субсидій має становити десь порядку 55 мільярдів гривень замість 47 мільярдів гривень, там просто, як я знаю, будуть перерахунки десь по підсумкам року приблизно 55 мільярдів гривень.

Так от, "Нафтогаз" може опинитися в наступній ситуації, що дійсно держава може відмовитися від принаймні частини своїх субсидійних зобов'язань, енергодотаційних, енергосубвенцій, і це навантаження перекласти на "Нафтогаз". І "Нафтогаз", отримуючи прибуток, а він прибуток отримує від тих людей, які не користуються субсидіями, які повністю платять по повній програмі цю ціну, і з цих грошей "Нафтогаз" отримує прибуток. І їм доведеться з цих грошей також виділяти частину на енергосубвенції, на дотації, на субсидії населенню.

І тоді "Нафтогаз" далеко не буде показувати прибутки. Фактично, так сьогодні і є, бо весь цей прибуток — один мільярд доларів, 26 мільярдів гривень — він віртуальний, бо знову ж таки, якщо додати до цих коштів фактично 2,5 мільярдів доларів субсидій і дотацій, для населення, для облгазів, для теплокомуненерго, то вийде, що фактично "Нафтогаз" показував би десь 1,5 мільярдів доларів мінімум збитків. Тому це одна красива картинка, яку ми бачимо зі сторони "Нафтогазу", зі сторони голови його керівника Коболєва, а реальність насправді інша, держава просто несе цю відповідальність.

До речі, треба зауважити, що в 2012 році, коли уряд вів переговори з МВФ про відновлення кредитування, вони ж постійно йшли після 2010-2011 року, коли припинили програму, і от МВФ категорично забороняв уряду брати на себе навантаження з погашення субсидій. Тобто з виділення субсидій, при тому, що там субсидії були в порівнянні з нинішніми просто смішні. Нещасні пара мільярдів гривень, грубо кажучи, навіть менше. Тому забороняв! І МВФ намагався, щоб "Нафтогаз" ніс це навантаження.

А от після 2014 року позиція МВФ різко помінялася, до речі, от і вони дозволили "Нафтогазу", фактично дозволили уряду взяти на себе це навантаження, без питань, і "Нафтогаз" відповідно почав отримувати оцей прибуток, який ми сьогодні бачимо.

Кабміну вдасться оскаржити це в суді чи доведеться розробляти порядок компенсації для "Нафтогазу"?

— Цей суд — превентивний крок "Нафтогазу", для того щоб у випадку, якщо уряд вирішить перекласти на них зобов'язання частково, щоб виплачувати субсидії, і відповідно вони не зможуть отримувати такі супер-прибутки в "Нафтогазі", то це такий превентивний крок, щоб потім далі судитися. І фактично уникати цієї відповідальності.

А уряд буде старатися оспорити це, і я думаю, що він має всі шанси це зробити. Бо в законі чітко передбачено, що це просто право, це не обов'язок.

Напомним, эксперт в сфере энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.