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    Экономика

    Судясь с Кабмином, "Нафтогаз" хочет дважды получить деньги – эксперт

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (632)

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    Эксперт Юрий Корольчук в эфире "ГС" подчеркнул, что утвержденный недавно финплан "Нафтогаза" на 2017 год предусматривает энергосубвенции в размере 46 млрд гривен, которые полностью погашает бюджет.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" долги населения. Соответствующее решение было принято еще 19 июля. В "Нафтогазе" заявили, что выполняют спецобязательства правительства поставлять газ населению по фиксированной цене без НДС, но компания лишена законной возможности получать компенсацию, поскольку правительство не определило порядок ее выплаты и источники финансирования.

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    На каком основании Кабмин, фактически, должен заплатить за газ для населения, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

    "Действительно, эта ситуация напоминает желание "Нафтогаза" как афериста — дважды получить деньги в кассе, как в том анекдоте. Действительно, есть обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению, но эта компенсация, фактически, энергосубвенции, которые прописаны в финплане "Нафтогаза", ее полностью погашает бюджет. То есть "Нафтогаз" не несет эту нагрузку. Субвенции составили в 2016 году почти 36 млрд гривен, а в этом году должны составить 46 млрд гривен. И "Нафтогаз" хочет, чтобы эти средства, условно говоря, обналичили, то есть, чтобы они были фактически направлены на счета "Нафтогаза"", — пояснил Корольчук.

    Ранее "Нафтогаз" заявлял, что с октября ждет повышения цены на газ для населения. 

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