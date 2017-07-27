Судясь с Кабмином, "Нафтогаз" хочет дважды получить деньги – эксперт

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" долги населения. Соответствующее решение было принято еще 19 июля. В "Нафтогазе" заявили, что выполняют спецобязательства правительства поставлять газ населению по фиксированной цене без НДС, но компания лишена законной возможности получать компенсацию, поскольку правительство не определило порядок ее выплаты и источники финансирования.

На каком основании Кабмин, фактически, должен заплатить за газ для населения, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Действительно, эта ситуация напоминает желание "Нафтогаза" как афериста — дважды получить деньги в кассе, как в том анекдоте. Действительно, есть обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению, но эта компенсация, фактически, энергосубвенции, которые прописаны в финплане "Нафтогаза", ее полностью погашает бюджет. То есть "Нафтогаз" не несет эту нагрузку. Субвенции составили в 2016 году почти 36 млрд гривен, а в этом году должны составить 46 млрд гривен. И "Нафтогаз" хочет, чтобы эти средства, условно говоря, обналичили, то есть, чтобы они были фактически направлены на счета "Нафтогаза"", — пояснил Корольчук.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что с октября ждет повышения цены на газ для населения.