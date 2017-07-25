Директор департамента соцполитики КГГА о решении Кабмина по субсидиям

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Замглавы Киевской горадминистрации Николай Поворозник сообщил, что 98 тысяч семей в столице, а это больше трети от всех субсидиантов, накопили долги за коммунальные услуги. И если они до 15 августа не решат вопрос с задолженностью, останутся без субсидий.

Почему киевляне могут остаться без субсидий, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Юрий Крикунов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про які суми боргів йдеться?

— Одна гривня. Так, якщо дуже коротко. Незалежно від того, яка сума заборгованості, уряд прийняв рішення про те, що за наявності простроченої заборгованості на строк понад два місяці, якщо вона прострочена або не реструктуризована, то субсидія в автоматичному режимі не переназначається. Це рішення уряду. Ми його не коментуємо.

Якщо заборгованість буде погашена вже після того, як два місяці спливають?

— Насправді, найбільш цікаве запитання. Відповідь на нього звучить в наступний спосіб. Якщо громадянин до 15 серпня, увага, тут дуже важлива дата, до 15 серпня, ми маємо на увазі киян, це рішення, яке Київ прийняв, якщо строком до 15 серпня буде погашено заборгованість, яка накопичилася станом на 1 травня, то з 1 травня в автоматичному режимі людина отримає переназначену субсидію. Якщо вона не встигне до 15 серпня або погасити, або реструктуризувати, для нас рестурктуризована заборгованість вважається такою, якої не існує, то в такому випадку буде тільки з моменту погашення або реструктуризації, і відповідного повторного звернення для оформлення субсидії.

А що ви маєте на увазі, що реструктуризованою заборгованістю вважається така, яка не існує? Тобто єдиний варіант лише — повністю сплатити?

— З точки зору програмного комплексу, тобто це робить програмний комплекс. Якщо по людині надходить інформація, що заборгованість погашено або реструктуризовано, то відповідно, знімається заборона на продовження дії субсидії. Тобто якщо підписаний договір про реструктуризацію з теплоенегопостачальною компанією, то з точки зору нарахування субсидій заборгованість для нас не є такою, яка забороняє перенарахувати субсидію.

Вже попередили тих людей, які мають заборгованість?

— Я підтверджую ці дані. Справді, 98 тисяч. Я вам скажу, що на початок місяця, тобто два тижні, на п'яте число, фактично, 2,5 тижні тому назад їх було 117 тисяч. Тобто за два тижні 20 тисяч вже або погасили, або реструктуризували. І ця робота йде постійно. Ми інформуємо людей та дуже сподіваємося на те, що вашу передачу в тому числі уважно слухають, і всі ті люди, які потенційно розуміють, що в них є заборгованість, або вкралася помилка про вирахуванні цієї заборгованості, вони обов'язково звернуться або до теплоенергопостачальної компанії, або до управління соціального захисту, і свої питання розв'яжуть.

Якщо є якісь технічні проблеми з погашенням цієї заборгованості, все одно?

— По-перше, ми всі люди, тому там де людина, яка намагається довести свої права або вирішити свої питання, там так само працюють не комп'ютери, а люди. Це або центральні розрахунки наших теплоенергопостачальних компаній, або управління. Тобто якщо ви приносите документ платіжний з відповідними платіжними реквізитами банків, я думаю, що немає спеціальних питань і проблем щоб довести, що у вас або погашена, або реструктуризована заборгованість.

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А чому було прийнято таке рішення щодо позбавлення людей субсидій за заборгованість?

— Мабуть, не всі вже пам'ятають, що до 2014 року працювало правило нарахування субсидій, згідно з яким, якщо у вас є гривня заборгованості, вам ніхто ніколи ні в який спосіб не призначить субсидію. Це було. І ми, як будь-які люди, дуже швидко звикаємо до того, що нам здається більш приємним, більш сприйнятним. І коли було введено нове правило нарахування субсидій, то впродовж трьох років борги можна було мати і при цьому мати субсидію. Але пройшов час і уряд прийняв рішення, що цього терміну було достатньо для того, щоб погасити наявну заборгованість або принаймні реструктуризувати її. Тобто підписати договір, в якому ви визнаєте всі борги, і складаєте графік погашення цієї заборгованості. Але при всьому цьому я хочу сказати, що я насправді не коментую те рішення уряду, яке прийняте. Я вам в даному випадку тільки пробую надати відповідь на ваші запитання. Що стосується наявності коштів в бюджеті, кошти бюджетні наявні з розрахунку на те, що в нас жодна людина не потрапила в цю неприємну ситуацію, коли їй не перепризначили субсидію. Тобто асигнування для Києва визначені в обсязі 287 тисяч родин, які станом на зараз могли б користуватися субсидіями.

Чи є якісь розрахунки, скільки людей взагалі в Києві на початок наступного сезону матимуть можливість користуватися субсидіями?

— Ми попередньо готові до цифри 300 тисяч родин. Субсидія призначається на помешкання.

Нещодавно "Нафтогаз" заявляв що в країні існує заборгованість по субсидіях перед теплокомуненерго 20 мільярдів гривень.

— Заборгованість у Києва перед теплоенергопостачальними компаніями, в тому числі перед "Київгазом", існує. Не треба тут ні політизувати, ні влаштовувати паніку. Така заборгованість станом на липень, червень, серпень існує завжди, з року в рік. Станом на сьогодні ця заборгованість по Києву складає 1,6 мільярдів. І за нашими даними, вона буде погашена або до кінця цього тижня, або впродовж наступного тижня. Тобто були проголосовані зміни до бюджету, дані кошти були виділені, і всі отримувачі коштів їх отримали у встановленому порядку. Така ситуація, я повторюю, зберігається з року в рік перед початком нового опалювального сезону, тобто перед жовтнем, заборгованість наявна гаситься в повному обсязі, і певні кошти Київ отримає для погашення платежів впродовж поточного року.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.

Благодаря "усилиям" Минфина и небывалому повышению тарифов, правительство не рассчитало, что на субсидии "подсядет" чуть ли не половина населения страны, считает политолог Вадим Карасев.