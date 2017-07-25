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    Столичные абоненты задолжали "Киевэнерго" более миллиарда гривен

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    ПАО "Киевэнерго" сообщает, что крупнейшим должником стал "Киевводоканал", его долг увеличился до 209,5 млн гривен.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Долг абонентов за потребленную электроэнергию в Киеве превысил 1,1 млрд гривен.

    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" на 1 июля 2017 года составил более 1,1 млрд гривен. В течение июня он увеличился на 91 млн гривен", — сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

    Крупнейшим должником стал "Киевводоканал", который увеличил сумму долга до 209,5 млн гривен.

    Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о начале проведения аукционов по продаже государственных пакетов акций восьми крупных энергокомпаний. На продажу выставлены ПАО "Киевэнерго", "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумиоблэнерго", "Днепроэнерго", "Днепроблэнерго", "Западэнерго".

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