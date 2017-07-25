Столичные абоненты задолжали "Киевэнерго" более миллиарда гривен

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Долг абонентов за потребленную электроэнергию в Киеве превысил 1,1 млрд гривен.

"Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" на 1 июля 2017 года составил более 1,1 млрд гривен. В течение июня он увеличился на 91 млн гривен", — сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

Крупнейшим должником стал "Киевводоканал", который увеличил сумму долга до 209,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о начале проведения аукционов по продаже государственных пакетов акций восьми крупных энергокомпаний. На продажу выставлены ПАО "Киевэнерго", "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумиоблэнерго", "Днепроэнерго", "Днепроблэнерго", "Западэнерго".