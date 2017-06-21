Что вместо "Киевэнерго"?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киевсовет отказался от услуг "Киевэнерго". Договор об управлении столичными теплосетями действителен до апреля 2018 года. То есть еще один отопительный сезон. При этом киевская власть считает, что после прекращения сотрудничества, речь должна идти не просто о возвращении имущества общине, а о возвращении его в надлежащем состоянии. А для этого нужно время на инвентаризацию.

В имуществе "Киевэнерго" — две ТЭЦ более трех тысяч тепловых пунктов, 2,6 тысячи километров сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия". В горадминистрации рассчитывают, что ТЭЦ-6, обеспечивающая горячей водой несколько районов Киева, возобновит работу до конца текущей недели.

Какая компания может прийти на смену "Киевэнерго", проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можливо, що це буде якась новостворена компанія? Украинское фото Плачков: теплосети Киева выйдут из управления "Киевэнерго" к 2018 году

— Шукати нікого не треба. Визначено буде муніципальне підприємство, комунальне підприємство, яке саме і цю функцію забере на себе. Ми готуємося до цього, тому створили підприємство, яке вже почало працювати на цьому ринку, і скоріше за все, це підприємство, фактично воно є прототипом підприємства, яке буде займатися теплоенергетикою.

Хто буде займатися аудитом та інвентаризацією?

— Саме аудит ми вже провели, ми займалися цим минулого року. Залучили іноземні компанії для цього, тому розуміємо технічний стан і наших великих ТЕЦ, і заводу "Енергія", і мереж загалом. Зараз завдання вже тактичне: провести інвентаризацію всіх об'єктів, а їх понад 90 тисяч. Це достатньо серйозна і ретельна робота. Звичайно, все будемо приймати в робочому стані, тому що сподіватися, що за рік нам відремонтують всі трубопроводи, я думаю, не слід. Стан обладнання, трубопроводів, він, звичайно, не такий як хотілося б. У нас приблизно 80% зносу загалом по теплоенергетичному обладнанню, тому ми говоримо про те, що не є самоціллю лише майно передати на муніципальне підприємство. Основні магістральні цілі, це в основному модернізована теплоенергетика, це прозоре тарифоутворення, зрозуміле тарифоутворення, і зокрема система захисту інтересів людей, громадян, які користуються цими послугами. Тому що на сьогоднішній день це питання на досить низькому рівні реалізації.

Чи зміняться тарифи для населення, для кінцевого споживача?

— По-перше, основна складова тарифів на теплоенергію, це газ і вартість газу — 70-80%. Тому хто б не займався теплоенергетикою в залежності від вартості газу, вона буде зберігатися і це основний чинник, який впливає, наприклад, на зростання тарифу. Що можемо гарантувати, це те що ми абсолютно прозоро будемо підходити до формування тарифів. По-друге, як такого прибутку муніципальне підприємство отримувати від цієї діяльності не планує. Всі кошти, які будуть в обороті, будуть спрямовуватися на розвиток, на модернізацію, на капітальні ремонти і на відновлення інфраструктури. Єдине, що хочу зазначити, що загалом зараз ситуація з теплоенергетикою в Україні і місті досить важка. Теплоенергетика в кризі. Ми знаємо, що і держава має заборгованості перед теплоенергетиками. Відповідно інші проблеми законодавчого характеру, тому тут дуже багато питань різних рівнів від ініціатив законодавчих до вирішення питань підготовки до зими, ремонту трубопроводів і так далі.

Що буде з боргами після розриву угоди з компанією?

— Питання передачі заборгованості повинно вирішуватися комплексно. Тобто існує дебіторська-кредиторська заборгованість на бухгалтерській мові. Якщо буде передаватися заборгованість, то звичайно і дебіторська, і кредиторська в цілому. Крім того, існує закон про теплоенергетику, який передбачає, що ці борги прив'язані не до компанії, яка управляє майном, а саме до власника майна. Тому тут є питання. Але ми розуміємо, що борги, це така річ, яка існувала, існує і буде існувати. Питання в тому, щоб забезпечити комунікації, в першу чергу зі споживачами послуг, щоб люди розуміли, що вони повинні отримати за які кошти. Якщо не отримають, якщо це послуга неякісна, будуть зроблені відповідні перерахунки. Відносно держави, так, є заборгованість, але на останньому разі прем'єр чітко дав доручення Мінфіну і пообіцяв, що всі борги держави будуть закриті, розрахуються по пільгам і субсидіям, і я думаю, так і відбудеться і трошки буде полегшення.

Коли з'явиться нова керуюча компанія, яка постачатиме мешканцям міста тепло і частково гарячу воду, на нас знову чекає період переукладання прямих угод з нею?

— Обов'язково, але це не значить, що треба буде кудись там бігти чи вистоювати черги. Ми все ж таки плануємо зробити такий лояльний режим переукладання угод в тому числі за допомогою тих заходів, які зараз є і в цьому ми не створюємо проблеми для людей з точки зору витрачання понадмірно часу. Але угоди повинні бути перекладені, бо це інша юрособа, інші взаємовідносини.

Це перекладання відповідальності на обслуговування на іншу компанію, воно буде відбуватися в наказовому режимі чи буде певний конкурс?

— Ми починали з того, що буде визначено комунальне підприємство. Ми не будемо проводити конкурс між комунальними підприємствами. Це прерогатива міста. Повинно бути фахове підприємство, яке принаймні вже проводило діяльність в цій сфері і готове розширити сферу свого впливу. Відносно перспективи, середньострокової чи довгострокової, то звичайно ми уважно відслідковуємо, що відбувається в Європі. Ми консультуємося з найбільш успішними і потужними операторами на ринку теплоенергетики. І ми звичайно хочемо в перспективі отримати найкращий європейський досвід в управлінні і важливо вже потім перейти до механізмів приватно-державного партнерства в цій сфері. "Київенерго" бере участь в усіх процесах, і підготовки рішення в тому числі, яке ми вчора голосували і я поки що не бачу неконструктивної якоїсь позиції з боку "Київенерго". Я переконаний в тому, що "Київенерго" всі свої зобов'язання повинно виконати і виконає. Іншого варіанту тут бути не може.

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Генерирующие мощности на ТЭЦ частично находятся в собственности "Киевэнерго", и это — один из основных барьеров в проведении открытого конкурса. Об этом в эфире "ГС" заявил первый вице-президент "Клуба мэров" Александр Мазурчак.

Также замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил в эфире Голоса Столицы, что готовится к тому, что город снова будет осуществлять функцию по теплопоставкам, нужно не за месяц.