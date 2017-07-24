"Киевэнерго" и другие. На продажу выставлены 8 крупных энергокомпаний

RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк Фонд энергоэффективности – яркая вывеска на пустом месте Фонд государственного имущества Украины объявил о начале проведения аукционов по продаже государственных пакетов акций восьми крупных энергокомпаний, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Фонд государственного имущества Украины 24 июля 2017 года объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций восьми энергокомпаний", — говорится в сообщении.

В частности, на продажу выставлены ПАО "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумиоблэнерго", "Днепроэнерго", "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго".

Ранее Минэкономразвития Украины обнародовало обновленный список госпредприятий, которые подлежат приватизации в 2017-2020 годах, в который попали 893 компании.