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    Экономика

    "Киевэнерго" и другие. На продажу выставлены 8 крупных энергокомпаний

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    Новая волна приватизации в Украине (124)

    (обновлено: )290
    В частности, на продажу выставлены ПАО "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумиоблэнерго", "Днепроэнерго", "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго".
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк
    Фонд энергоэффективности – яркая вывеска на пустом месте
    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины объявил о начале проведения аукционов по продаже государственных пакетов акций восьми крупных энергокомпаний, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

    "Фонд государственного имущества Украины 24 июля 2017 года объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций восьми энергокомпаний", — говорится в сообщении.

    В частности, на продажу выставлены ПАО "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумиоблэнерго", "Днепроэнерго", "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго".

    Ранее Минэкономразвития Украины обнародовало обновленный список госпредприятий, которые подлежат приватизации в 2017-2020 годах, в который попали 893 компании.

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