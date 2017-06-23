Не говори "гоп". "Киевэнерго" будет в конкурсе на оказание услуг Киевсовету

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киевсовет отказался от услуг "Киевэнерго". Договор об управлении столичными теплосетями действителен до апреля 2018 года. То есть еще один отопительный сезон. При этом киевская власть считает, что после прекращения сотрудничества, речь должна идти не просто о возвращении имущества общине, а о возвращении его в надлежащем состоянии. А для этого нужно время на инвентаризацию.

В имуществе "Киевэнерго" — две ТЭЦ более трех тысяч тепловых пунктов, 2,6 тысячи километров сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия". В горадминистрации рассчитывают, что ТЭЦ-6, обеспечивающая горячей водой несколько районов Киева, возобновит работу до конца текущей недели.

Историю с управлением столичными теплосетями прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Украинское фото Иван Плачков. Архивное фото

То что Киевсовет и "Киевэнерго" должны разорвать договор в апреле 2018 года, это связано прежде всего с необходимостью проведения инвентаризации или есть другие причины? RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Ахметов и "Киевэнерго", гудбай? Соцсети о разрыве века

— Я хотел бы уточнить понятия: разрыв договора, окончание договора и перезаключение договора. И немножко истории. То есть, единый энергетический комплекс столицы был в государственной собственности на начало независимости, сформировался как единый комплекс электро- и теплоснабжения, проектировался, строился и больше 60 лет эксплуатировался. Значит, после приватизации электрической части в 90-ых годах "Киевэнерго", это кабельные сети и так далее. Тепловая часть была передана государством в управление и был подписан договор, когда государство передало в государственную компанию все основные фонды по теплу. В 2000 году решением правительства был передан этот комплекс из государственной собственности в коммунальную. Исторически он не был в коммунальной собственности. Значит, это мы настояли, чтобы как бы объединить в единое целое для города. И был этот договор подписан снова от фонда имущества, с городом, с управлением имущества. И окончание этого договора предусматривалось как бы на 15 лет, в 2017 году. Потому что в 2002 году мэр Киева Александр Омельченко передал распределительные сети и завод "Энергию". Действие договора закончилось 01.2017. Договор был составлен достаточно упрощенно. Сегодня часть "Киевэнерго" акционерная, часть коммунальная. Поэтому нужно менять однозначно форму взаимоотношений. Поэтому необходимо что сделать? Действительно, провести инвентаризацию этого имущества и его оценку, потому что она не проводилась и не оценивалась никогда в полном объеме. Необходимо провести инвентаризацию имущества городского в электрической части, а акционерного в тепловой части, для того чтобы во взаимной передаче были единые комплексы. Нужно выписать новую систему взаимоотношений, или это будет коммунальное предприятие, но будет эксплуатировать, или город объявит концессионный конкурс, и кто-то выиграет, и будет эксплуатировать это имущество. Поэтому город решил расторгнуть. И это нормальный, естественный процесс, который необходимо сделать. Но для этого за этот период необходимо выполнить колоссальный объем работы. Значит, во-первых, нужно провести оценку и инвентаризацию многомиллиардного имущества. И это не за один день, не за одну неделю. Необходимо получить двадцать тарифов, пять лицензий, шесть тысяч человек перевести. Потому что этот комплекс огромный, это пять тысяч километров теплосетей, это 4,7 тысячи насосных агрегатов, это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Это уникальный огромный комплекс. Аналогов в мире очень мало. Это только в Москве и Санкт-Петербурге такая централизованная система теплоснабжения есть. Поэтому процесс идет нормально, но необходимо немедленно начинать проводить эту работу, потому что я думаю, что только при очень жесткой постановке вопроса и мощной организации можно до конца отопительного сезона, до 27 апреля, эту работу сделать. До нового года эту работу сделать невозможно, поэтому Киевсовет абсолютно правильно принял решение продлить этот договор до 27 апреля.

На сегодняшний день эта инвентаризация пока еще не начата?

— Не начата, это же надо будет конкурс проводить, надо найти компанию, которая может делать оценку. Город должен провести конкурс на эту компанию. Её нужно профинансировать и я думаю, что это не один миллион гривен и не два эта оценка будет стоить. Это очень большая работа, просто колоссальная, которую надо делать. Я думаю, что после этого решения город и "Киевэнерго" абсолютно будут готовы к совместному проведению этой работы. Еще в феврале были обращения к руководству города, к руководству Киевсовета, к соответствующей комиссии, о том что вот такая ситуация, вот такой объем работы, давайте будем начинать это делать. К сожалению, мы эту работу еще не начали. Но я думаю, что в ближайшее время она начнется.

Сколько по времени она может занять, учитывая инвентаризацию?

— Не только инвентаризация. Надо получить, зарегистрироваться на энергорынке. Киев потребляет и "Киевэнерго" до двух миллиардов кубов газа. Баланс газа составляется до Нового года. Если до апреля "Киевэнерго" будет отвечать за свою часть, 500 миллионов, город должен 1,5 миллиарда предусмотреть в балансе газа "Нафтогаза". Значит, надо участвовать в оптовом рынке электроэнергии, получить лицензии, заключить договора, потому что это ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вырабатывают электроэнергию. Надо согласовать, получить пять лицензий на деятельность, согласовать двадцать тарифов, перевести шесть тысяч человек с одного места на работу, а если они не захотят перейти все, надо найти персонал, научить, аттестовать. Со своим опытом работы, сорок лет в "Киевэнерго", я десять лет возглавлял "Киевэнерго", как бы мы его создавали, в таком этом виде, в 90-ом году, с опытом министра, я бы за эту работу за год не взялся. Даже за очень большую зарплату. Потому что я не вижу возможности это сделать. Это, как минимум, нужно 1,5-2 года. Тем более надо разработать условия концессии, очень четкие, надо объявить конкурс концессии, и потом чтобы этот конкурс прошел. Это не одного месяца работа.

Что будет с долгами "Киевэнерго" перед газовщиками?

— Абсолютная практика, новое предприятие, которое берет основные фонды, оно становится правопреемником долговых обязательств. Это однозначно. Тут не может быть двух вариантов. Если какое-то новое предприятие берется, то и правопреемник долгов. Тем более, что долги до двух миллиардов это долги государства, за льготы и субсидии, за разницу в тарифах. Тем более долги это киевлян, город хочет взять в эксплуатацию это оборудование, они же не останутся, долги.

Если создается коммунальное предприятие, то на него перекладываются все те взаимные долги, которые на сегодняшний день есть у "Киевэнерго"?

— Однозначно, по-другому не может быть. Когда новое предприятие берет основные фонды, оно становится правопреемником дебиторской кредиторской задолженности.

Что будет с "Киевэнерго" после прекращения действия договора? Украинское фото Плачков: теплосети Киева выйдут из управления "Киевэнерго" к 2018 году

— "Киевэнерго" будет работать. Есть блок электрических сетей, электроснабжения в полном объеме города Киева, это огромная деятельность. Я уверен в том, что самый правильный вариант в дальнейшем, это разработка концессионных четких условий со взаимными правами и обязанностями, проведение конкурса. "Киевэнерго" будет участвовать в этом конкурсе, и может быть само, может быть с какими-то зарубежными партнерами. И я думаю, что у "Киевэнерго" есть достаточно преимуществ для того, чтобы выиграть этот конкурс, потому что единый энергетический комплекс, он осмыслен, спроектирован, построен и введен в эксплуатацию, и эксплуатируется 70 лет как единое целое. И разрывать электрическую часть и тепловую, это будет не на пользу киевлян и не на пользу надежности энергоснабжения. Но необходимо очень четко прописать концессионный договор.

Сегодняшний договор не отвечает сегодняшним требования по взаимоотношениям, по взаимной ответственности, как с одной стороны "Киевэнерго" перед городом, так и города перед "Киевэнерго" по дисциплине платежей и так далее.

Генерирующие мощности на ТЭЦ частично находятся в собственности "Киевэнерго", и это — один из основных барьеров в проведении открытого конкурса. Об этом в эфире "ГС" заявил первый вице-президент "Клуба мэров" Александр Мазурчак.

Также замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил в эфире Голоса Столицы, что готовится к тому, что город снова будет осуществлять функцию по теплопоставкам, нужно не за месяц.