Киевские власти официально разорвали отношения с "Киевэнерго"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета приняли решение о расторжении соглашения с "Киевэнерго" по управлению энергетическим комплексом столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. Соответствующее решение поддержали 62 депутата из 120.

"Решение предусматривает прекращение договора, который существовал более 16 лет. Мы наконец должны приступить к выполнению намеченного плана по завершению сделки с "Киевэнерго" и возвращению имущества городской общине", — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Решение предусматривает инвентаризацию имущества с последующим возвращением его городской общине. Это две огромные ТЭЦ, более 3000 тепловых пунктов, 2600 километров сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия". В целом городской энергокомплекс состоит из 90 000 объектов.

Срок действия соглашения заканчивается 31 декабря 2017 года. Но для того чтобы избежать внештатных ситуаций во время отопительного сезона, было принято решение продлить его еще на 4 месяца — до 26 апреля 2018 года.