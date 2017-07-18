Депутат: нечем заплатить долг по субсидии? За вас заплатит власть

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Наличие у граждан задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги за два и более месяцев может стать причиной неназначения субсидий. Об этом сообщили в КГГА.

При этом задолженность будет учитываться независимо от ее суммы – это может быть как одна копейка, так и одна гривна или даже тысяча гривен.

Стоит также добавить, что по состоянию на май в Киеве насчитывалось почти 300 тысяч домохозяйств, получавших субсидию.

Подробнее о перерасчете задолженности по субсидиях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава департамента социальной политики КГГА, депутат Киевсовета Юрий Крикунов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як довго ще буде тривати процес перепризначення субсидій?

– Рівно до того моменту, поки не будуть відпрацьовані всі 280 тисяч справ. На сьогоднішній момент у нас 280 тисяч 47 справ, і опрацьовано серед них 84%, тобто перепризначили субсидії в автоматичному режимі 84%.

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Скільки киян мають сьогодні заборгованість за послуги ЖКГ?

– Ми не володіємо цією інформацією. Я можу вам сказати, що середній обсяг субсидії складає 965 гривень на родину. Це станом на сьогодні. А отримають субсидії 102 тисячі, тобто кількість громадян, які мають заборгованість, поки ця інформація ще не зведена.

Хто цим займається?

– Насправді інформацію отримують постачальники послуг, а потім, коли вони дають нам звіти, ми їх можемо звести докупи. Оскільки зараз оброблено тільки 84% справ, ми не можемо сказати кількість громадян, які мають заборгованість. Але це абсолютно не критична для Києва величина, оскільки ми не відчуваємо тиску в цьому або соціально напруження в зв’язку з цією ситуацією.

Це може бути критичним для тих, хто отримує субсидію?

– Безумовно.

У випадку погашення заборгованості, скажімо, протягом місяця, за цей місяць будуть здійснюватись перерахунки з урахуванням субсидії? Як буде працювати цей механізм?

– Насправді там ситуація не настільки кричуща, неприємна, як ви кажете. Скажімо, заборгованість – одна копійка, я розумію, що це красне слівце, але тим не менше, навіть заборгованість в одну копійку, одну гривню або одну тисячу можна реструктуризувати, тобто треба звернутись до відповідних теплопостачальних, енергопостачальних організацій, заключити з ними угоду про реструктуризацію наявної заборгованості, і в такому випадку субсидія буде перепризначена.

Тобто якщо договір підписаний, субсидія перепризначається, і на те, щоб це зробити, є два місяці. Тобто якщо у вас є два місяці простроченої нереструктуризованої заборгованості, то тоді, справді, в автоматичному режимі не перепризначається субсидія.

Якщо ж ви встигли за ті два місяці щось зробити зі своїм боргом, то все нормально, субсидія буде перепризначена в автоматичному режимі.

Чи не може бути якихось злих намірів у тих, хто не йде назустріч?

– Хотів би, щоб було повне зрозуміння. У енергопостачальних організацій, навпаки, є всі підстави якомога швидше реструктуризувати вашу заборгованість, тому що замість вас починає платити держава, тому якщо з вас гіпотетично складно отримати ці кошти, бо ви не сплатили, бо у вас їх немає, то реструктуризовано – це взяті на себе зобов’язання держави, і держава ці зобов’язання, свої зобов’язання, трішки раніше або трішки пізніше, але виконає.

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Ми звикли, що зараз держава свої фінансові зобов’язання перед енергопостачальними компаніями, як мінімум, виконує справно.

Як швидко субсидія перепризначається у випадку, якщо борг погашений?

– Ми розпочали ці процеси з фактично першого червня, і 84% ми опрацювали, тобто ми відпрацьовуємо досить швидко. Тобто наша система соціального захисту відпрацьовує дуже і дуже оперативно.

У нас виникає проблема, теоретична проблема обміну даними з енергопостачальними компаніями, а остання затримка була з ДФС, бо там звіти, одне на інше накладається, не завжди встигається. Але, як правило, більше місяця це питання не займає.

Як в цілому працює система перевірки боржників і призначення або скасування субсидій?

– Боржників вираховує і бере на облік та енергопостачальна компанія, яка надає послугу. Вона підбиває підсумки по всім отримувачам, по всім напрямкам, і ці дані зводяться, і потім потрапляють в районні управління, районні управління ведуть облік і звітують нам як департаменту.

За яких умов субсидію призначають домогосподарству? Наскільки ці умови зрозумілі?

– Абсолютно зрозумілі, абсолютно прозорі умови: йдете в управління соціального захисту населення, заповнюєте заяву і декларацію, тільки два документи, які від вас вимагаються.

Вже навіть не треба вказувати свій дохід, тільки місце роботи, і далі автоматизований програмний комплекс, тобто повністю фактично виключений людський фактор підраховує з урахуванням соціальних норм, які людям належать з боку держави, з урахуванням рівня доходів всіх, хто прописаний, зареєстрований в даному помешканні і з урахуванням мінімальної соціальної оплати, яку має сплачувати кожна родина, вираховується той розмір субсидії, який вам належить до компенсації, тобто різниця між тим, що нараховано за ту чи іншу комунальну послугу, і тим мінімальним соціальним внеском, який ви маєте сплачувати в залежності від займаної площі і отриманих доходів, це і є субсидія.

Перевіряють подавачів заяв? Як часто?

– Насправді цим питанням в подальшому буде опікуватись так званий соціальний інспекторат. Наразі ця інституція ще не настільки розвинута, тільки відпрацьовується механізм, як саме і в який спосіб будуть перевірятись ті дані, які люди заповнюють.

Кількість отримувачів субсидій за останній рік-два змінилась?

– З моменту, коли був введений новий порядок, кількість родин, яка отримує в Києві, виросла більше, ніж в шість разів. Так, скажімо, в свій час вона складала 42 тисячі, зараз понад 280 тисяч сімей отримують субсидію.

На наступний опалювальний сезон є прогнози? Чи очікується збільшення субсидіантів?

– Насправді кількість субсидіантів суттєво змінюється не в межах статистичної похибки у випадках, коли змінюються тарифи на енергопостачання. Тобто якщо у нас не буде різких змін тарифів, як у нас було перед минулим опалювальним сезоном, то тоді ми не очікуємо серйозного збільшення кількості субсидіантів. Якщо ж відбудуться ці зміни, тоді, ймовірно, наплив людей.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.