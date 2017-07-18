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    Интервью

    Депутат: нечем заплатить долг по субсидии? За вас заплатит власть

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    Глава департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов в эфире радиостанции "Голос Столицы" подчеркнул, что количество киевлян с задолженностью по субсидиям не критично для города.
    Крикунов Юрий
    КНК Медиа

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Наличие у граждан задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги за два и более месяцев может стать причиной неназначения субсидий. Об этом сообщили в КГГА.

    Кран с горячей водой
    flickr.com/ Nic McPhee
    Эксперт: цена вопроса горячей воды в Киеве - долг власти по льготам и субсидиям

    При этом задолженность будет учитываться независимо от ее суммы – это может быть как одна копейка, так и одна гривна или даже тысяча гривен. 

    Стоит также добавить, что по состоянию на май в Киеве насчитывалось почти 300 тысяч домохозяйств, получавших субсидию.

    Подробнее о перерасчете задолженности по субсидиях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава департамента социальной политики КГГА, депутат Киевсовета Юрий Крикунов.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як довго ще буде тривати процес перепризначення субсидій?

    – Рівно до того моменту, поки не будуть відпрацьовані всі 280 тисяч справ. На сьогоднішній момент у нас 280 тисяч 47 справ, і опрацьовано серед них 84%, тобто перепризначили субсидії в автоматичному режимі 84%. 

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    Скільки киян мають сьогодні заборгованість за послуги ЖКГ?

    – Ми не володіємо цією інформацією. Я можу вам сказати, що середній обсяг субсидії складає 965 гривень на родину. Це станом на сьогодні. А отримають субсидії 102 тисячі, тобто кількість громадян, які мають заборгованість, поки ця інформація ще не зведена. 

    Хто цим займається?

    – Насправді інформацію отримують постачальники послуг, а потім, коли вони дають нам звіти, ми їх можемо звести докупи. Оскільки зараз оброблено тільки 84% справ, ми не можемо сказати кількість громадян, які мають заборгованість. Але це абсолютно не критична для Києва величина, оскільки ми не відчуваємо тиску в цьому або соціально напруження в зв’язку з цією ситуацією. 

    Це може бути критичним для тих, хто отримує субсидію? 

    – Безумовно. 

    У випадку погашення заборгованості, скажімо, протягом місяця, за цей місяць будуть здійснюватись перерахунки з урахуванням субсидії? Як буде працювати цей механізм?

    Людмила Супрун. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Монетизация субсидий: при выплате через банки люди потеряют деньги – Супрун

    – Насправді там ситуація не настільки кричуща, неприємна, як ви кажете. Скажімо, заборгованість – одна копійка, я розумію, що це красне слівце, але тим не менше, навіть заборгованість в одну копійку, одну гривню або одну тисячу можна реструктуризувати, тобто треба звернутись до відповідних теплопостачальних, енергопостачальних організацій, заключити з ними угоду про реструктуризацію наявної заборгованості, і в такому випадку субсидія буде перепризначена. 

    Тобто якщо договір підписаний, субсидія перепризначається, і на те, щоб це зробити, є два місяці. Тобто якщо у вас є два місяці простроченої нереструктуризованої заборгованості, то тоді, справді, в автоматичному режимі не перепризначається субсидія. 

    Якщо ж ви встигли за ті два місяці щось зробити зі своїм боргом, то все нормально, субсидія буде перепризначена в автоматичному режимі. 

    Чи не може бути якихось злих намірів у тих, хто не йде назустріч? 

    – Хотів би, щоб було повне зрозуміння. У енергопостачальних організацій, навпаки, є всі підстави якомога швидше реструктуризувати вашу заборгованість, тому що замість вас починає платити держава, тому якщо з вас гіпотетично складно отримати ці кошти, бо ви не сплатили, бо у вас їх немає, то реструктуризовано – це взяті на себе зобов’язання держави, і держава ці зобов’язання, свої зобов’язання, трішки раніше або трішки пізніше, але виконає. 

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    Ми звикли, що зараз держава свої фінансові зобов’язання перед енергопостачальними компаніями, як мінімум, виконує справно. 

    Як швидко субсидія перепризначається у випадку, якщо борг погашений?

    – Ми розпочали ці процеси з фактично першого червня, і 84% ми опрацювали, тобто ми відпрацьовуємо досить швидко. Тобто наша система соціального захисту відпрацьовує дуже і дуже оперативно. 

    У нас виникає проблема, теоретична проблема обміну даними з енергопостачальними компаніями, а остання затримка була з ДФС, бо там звіти, одне на інше накладається, не завжди встигається. Але, як правило, більше місяця це питання не займає. 

    Як в цілому працює система перевірки боржників і призначення або скасування субсидій?

    – Боржників вираховує і бере на облік та енергопостачальна компанія, яка надає послугу. Вона підбиває підсумки по всім отримувачам, по всім напрямкам, і ці дані зводяться, і потім потрапляють в районні управління, районні управління ведуть облік і звітують нам як департаменту. 

    За яких умов субсидію призначають домогосподарству? Наскільки ці умови зрозумілі?

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: прибыль "Нафтогаза" формируется из субсидий

    – Абсолютно зрозумілі, абсолютно прозорі умови: йдете в управління соціального захисту населення, заповнюєте заяву і декларацію, тільки два документи, які від вас вимагаються. 

    Вже навіть не треба вказувати свій дохід, тільки місце роботи, і далі автоматизований програмний комплекс, тобто повністю фактично виключений людський фактор підраховує з урахуванням соціальних норм, які людям належать з боку держави, з урахуванням рівня доходів всіх, хто прописаний, зареєстрований в даному помешканні і з урахуванням мінімальної соціальної оплати, яку має сплачувати кожна родина, вираховується той розмір субсидії, який вам належить до компенсації, тобто різниця між тим, що нараховано за ту чи іншу комунальну послугу, і тим мінімальним соціальним внеском, який ви маєте сплачувати в залежності від займаної площі і отриманих доходів, це і є субсидія. 

    Перевіряють подавачів заяв? Як часто?

    – Насправді цим питанням в подальшому буде опікуватись так званий соціальний інспекторат. Наразі ця інституція ще не настільки розвинута, тільки відпрацьовується механізм, як саме і в який спосіб будуть перевірятись ті дані, які люди заповнюють. 

    Кількість отримувачів субсидій за останній рік-два змінилась?

    – З моменту, коли був введений новий порядок, кількість родин, яка отримує в Києві, виросла більше, ніж в шість разів. Так, скажімо, в свій час вона складала 42 тисячі, зараз понад 280 тисяч сімей отримують субсидію. 

    На наступний опалювальний сезон є прогнози? Чи очікується збільшення субсидіантів?

    – Насправді кількість субсидіантів суттєво змінюється не в межах статистичної похибки у випадках, коли змінюються тарифи на енергопостачання. Тобто якщо у нас не буде різких змін тарифів, як у нас було перед минулим опалювальним сезоном, то тоді ми не очікуємо серйозного збільшення кількості субсидіантів. Якщо ж відбудуться ці зміни, тоді, ймовірно, наплив людей. 

    Ранее эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк  в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.

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