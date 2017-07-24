Да, граждане злоупотребляют субсидиями, но это не докажешь — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Единый реестр получателей субсидий заработает уже в следующем году, обещают в Кабинете министров.

В базе данных будет отображаться информация об изменении места жительства, о смерти лица и другая информация. Распоряжаться этим реестром будет Министерство социальной политики.

Также со следующего года правительство намерено изменить процесс проверки получателей субсидий. В этом поможет не только создание единого реестра получателей субсидий, а и социальные инспекторы. Правительство разработало законопроект, согласно которому "ревизоры" получат право проверить материальное положение украинцев, получающих субсидии.

В первом полугодии за субсидиями обратилось 6,328 млн домохозяйств. Это в два раза больше, чем в январе-июне 2016-го года, сообщает Госслужба статистики.

Нововведения для получателей субсидий прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель жилищно-коммунальных программ гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Бойко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як повинен працювати єдиний реєстр отримувачів субсидій? Яка інформація в ньому буде?

— Скажімо так, створення цього реєстру є надзвичайно важливим, я б сказала, першим кроком для ефективної системи соціального захисту. Тому що яке основне завдання? Захистити найбільш незахищених, тих українців, які потребують, які не можуть достатньо заробити з тих чи інших причин, для того, щоби самостійно оплачувати комунальні послуги. Тому така якась частина людей, які потребують соціального захисту, вона є в кожній країні, цей соціальний захист в різному вигляді є. І на мою думку, в Україні він повинен поступово скорочуватися аж доти, доки соціальною допомогою будуть охоплені тільки ті, які з об'єктивних причин, наприклад, з причин інвалідності, не можуть себе самостійно забезпечити грошима.

На вашу думку, українці зловживають субсидіями?

— Звичайно, зловживають. Але дуже важко це перевірити чи, скажімо так, стверджувати, не маючи якогось документального підтвердження. Зараз єдиним підтверджуючим фактом є дохід. Ми знаємо, скільки людей в нас отримує зарплату в конвертах чи має якісь інші джерела доходів, крім офіційної зарплати, які не враховуються. Тому я, наприклад, знаю велику кількість людей, які використовують систему субсидій, але насправді не є бідними, в них хороші квартири, хороші машини, просто на даний момент в них немає легального, "білого" доходу. От і все. Можна витрачати величезні гроші на своє життя, наприклад, їздити за кордон відпочивати, мати хороший автомобіль, хороше житло, але в даний момент не мати білої зарплати.

Якщо у людини справді складалося життя так, що вона придбала квартиру, автомобіль, але сьогодні не має доходу.Таким людям має надавати допомогу держава?

— Складне питання. Я вважаю, що ні. Моя особиста думка. Тому що це може бути в якісь досить такій заможній державі, яка може собі це дозволити. Але, якщо, наприклад, ти маєш житло, ти завжди маєш можливість, наприклад, продати це житло, купити дешевше, продати один автомобіль, купити інший, чи знімати житло, чи бути без автомобіля. Але очевидно, що це має бути політичне рішення. Можливо, на першому етапі такі люди і будуть охоплені системою субсидій, просто питання, яка вартість цього житла, яка машина. Ми ж всі розуміємо, що житло є різне, і автомобілі є різні.

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Я, наприклад, за максимально розширену базу, важливо також повідомляти про обсяги споживання енергоресурсів, комунальних послуг. Якщо людина не економить, то вона має бути покарана якимись штрафними санкціями чи аж до ліквідації субсидії. Так само якщо людина надала неправдиві дані про свої доходи, також вона має бути позбавлена субсидії. Але я не впевнена, що контролери — це найкращий спосіб. Тому що це все-таки ручне управління. Можливо, і контролер також має бути. Але більш надійний спосіб — це синхронізація цього реєстру з усіма можливими іншими реєстрами. Реєстром не тільки податковим, а де є відомості про доходи, а також з реєстром речових прав на нерухоме майно, на рухоме майно. Можливо, це здача декларантами, тобто отримувачами субсидій, якихось, я не буду казати, декларацій, але якихось додаткових розширених відомостей. В тому числі і про наявність депозитів в банках, і більш широкі відомості, які можна отримати в електронному форматі.

Без необхідності самому субсидіанту збирати довідки?

— Без необхідності самому субсидіанту кудись ходити чи когось пускати в свою квартиру. Це завжди є ризик. Тому що скрізь, де є людський фактор, скрізь є потенційна можливість для корупції. Тому я виступаю, крім того, що має бути якомога більше відомостей від самих субсидіантів, крім того, максимальна їхня подача в електронному вигляді. Насамперед самим субсидіантом. Для того, щоби людина, коли подає ці відомості, вона могла максимально розуміти, що їй буде за те, якщо вони неправдиві.

На який рівень кількості субсидіантів можна розраховувати в цивілізованій країні?

— В цивілізованих країнах в середньому це десь 10-15% субсидіантів. В нас, ми знаємо, що в деяких містах 60%, що не зовсім нормально. Тому що це свідчить про рівень бідності. Навіть якщо і вважати, що якась кількість людей, які неправдиво подають інформацію про свої доходи. В сенсі, не просто неправдиво, а вони їх подають законно, але не вказують якихось додаткових джерел, які не мають офіційного підтвердження. Все одно в нас люди дуже бідні. Ви правильно сказали, що глобальна ситуація може змінитися тоді, коли зросте рівень доходів. Уряд досить оптимістичний в цьому плані. В мене, на жаль, немає такого оптимізму. Тому що навіть якщо і зростуть доходи, вони не зростуть, принаймні, швидко. Вони зростуть в такій мірі, в якій вони будуть дозволяти колишнім субсидіантам вільно себе почувати, сплачувати за комунальні послуги, дбати про енергоефективність.

Тому потрібно йти кількома паралельними шляхами. Перший, про який ми говоримо, це більш жорсткі вимоги до субсидіантів, для того, щоб їх максимально отримували реально бідні люди. І другий спосіб — це, очевидно, робити все для того, щоби зростала економіка, зростали рівні доходів. Я поки бачу більше це спроба адміністративним шляхом збільшити рівень зарплат чи рівень пенсій. Але не економічним. Тобто економічний прогрес є, але він не настільки великий, як би нам хотілося. Можливо, через якийсь час бізнесу нічого іншого не доведеться, як платити людям більші зарплати. Тому що є тенденція, що починає молодь, особливо кваліфіковані спеціалісти, виїжджати за кордон. Тому хочемо чи не хочемо, ми все одно будемо рухатися в напрямку збільшення заробітних плат. Очевидно, що будуть змушені також і пінімати пенсії до цього рівня.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.

Благодаря "усилиям" Минфина и небывалому повышению тарифов, правительство не рассчитало, что на субсидии "подсядет" чуть ли не половина населения страны, считает политолог Вадим Карасев.