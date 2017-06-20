Монетизация субсидий: при выплате через банки люди потеряют деньги – Супрун

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Кабмин в среду планирует одобрить перераспределение 15 миллиардов гривен на льготы и субсидии. Об этом сообщил председатель правительства Владимир Гройсман.

По его словам, эти деньги смогли аккумулировать дополнительно. И в ближайшее время правительство подаст на рассмотрение Верховной Рады изменения в бюджет, а после их поддержки будут проведены все расчеты.

Планы Кабмина по перераспределению средств на льготы прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яке походження цих коштів?

– Я дуже детально завжди слідкую за бюджетом, аналізую його. В цьому році на пільги і субсидії, в основному, на субсидії, було виділено 51 мільярд гривен. Це дуже висока цифра.

Можу привести для прикладу, щоб всім студентам в Україні виплатити стипендію, уряд направляє 6,6 мільярдів гривен, на капітальні видатки до місцевих органів самоврядування — приблизно два мільярди. Тобто 51 мільярд — це дуже великі кошти.

Те, що зараз прозвучало від урядовців, а саме, інформація про додаткове надходження до бюджету 15 мільярдів і подальше спрямування їх на пільги і субсидії, говорить про дві речі. Перше — відносно джерел уряд інформації ніякої не дав, проекту рішення з цього приводу і закону поки що не існує. Його немає і на сайті Кабміну.

Тому звідки надійшли зі кошти, за рахунок чого, можливо, це ті кошти, які намагаються забрати у Віктора Януковича, тоді, дійсно, таке надходження буде.

Чи можуть бути спрямовані кошти від реструктуризації боргу перед НБУ?

– Реструктуризація боргу перед НБУ — це означає, що, наприклад, Кабмін сказав, що він не буде платити в поточному році, а заплатить в наступному і тоді, дійсно, можуть вивільнитись кошти. Якщо це не додаткові надходження, а ті, що вже є, до державного бюджету, тобто вони скоротили інші видатки.

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Чому скорочуються інші видатки? НБУ – це така структура, яка імітує грошові кошти, тобто у неї є процес емісії. Вмикається друкарський станок, вмикається умовно, в розумінні громадян, і таким чином НБУ надає кошти безпосередньо уряду чи іншим банківським установам.

Якщо є можливість не повертати гроші, то уряд їх може не повертати. В цьому році це так звана реструктуризація. Тому кошти можуть вивільнитись, це правда. А от тепер що далі з ними робити і куди вони будуть спрямовані? Так як ціна на комунальні послуги росте шаленими темпами і, підвищення відбулось з 1 травня, і зараз відбувається наступне підвищення. Просто в Києві це неймовірно, щоб вдвічі одночасно, одноразово підняли плату за обслуговування прибудинкових територій.

По-перше, люди самі прибирають сміття. Ніхто їм там нічого не робить. Самі фарбують під'їзди, самі їх ремонтують і все таки намагаються за прибудинкові території вдвічі збільшити плату.

Так от, що стосується спрямування коштів, 15 мільярдів, на пільги, субсидії ми думаємо, що можуть відбутись дві речі. Перша — це росте недоплата, ростуть борги по житлово-комунальним послугам, так як у системи групи НАК «Нафтогаз» і всіх тих, хто займається постачанням тепла постійний борговий обсяг зростає, то хочуть його закрити за рахунок коштів держбюджету. Тобто з однієї кишені перекласти в другу.

Ще що мене насторожило — це те, що на сьогоднішній день прозвучала інформація про монетизацію пільг і субсидій. У нас давно все це монетизовано. Монетизовано — це не значить дати монети в руки, копійки чи гривні. Це означає вести розрахунки в грошових одиницях.

Чому такий термін застосовується? Раніше було правило, за яким, наприклад, тим, хто працює в вугільній галузі, надавались пільги не грошима, а тонами вугілля, тонами дров, кубометрами газу. От де не було монетизації. А що стосується сьогоднішнього дня, то у нас монетизовані в стовідсотковому обсязі всі пільги і субсидії.

Що стосується розуміння уряду, то вони думають, що монетизація — це виплата через банк. Можу сказати, що виплата через банк дасть можливість банкам заробити шалені гроші, тому що вони стягують плату за переведення грошових коштів за внесення в касу, за видачу рахунків в розмірі від піввідсотка до 3%.

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Тобто банківська система, якщо підуть грошові кошти безпосередньо через неї, вона виграє та буде накопичувати на рівному місці прибутки. А у громадян, безперечно, ці суми будуть йти на зменшення витрат, тобто для них це буде більшим навантаженням.

Тому в розумінні уряду монетизація — це передача через банки, а в розумінні науки і практики, і законодавства у нас монетизація і так вже відбулась, тобто ми видаємо кілограмами, тонами або кубометрами.

Можна робити прогноз по цьому дисбалансі?

– Так, цей прогноз можна зробити, оскільки немає ніяких заходів на підтримку економіки, а є тільки заходи на оволодіння грошовими масами чи збільшення грошових мас.

Прогноз буде дуже простий: підняття заробітної плати, підняття всіх гарантованих державою пільг і субсидій, що не відповідає за останні три роки рівню інфляції. Країна запізнюється з наздоганянням інфляції приблизно на 75%. Тобто інфляція була шаленою, а в цей час все було заморожено. Фактично країна працює за рахунок вилучення доходів у громадян. Це перше.

По-друге, декларація про підняття пенсій. Сьогодні я сприймаю декларацію дуже критично з тієї причини, що у нас і сьогодні дірка в бюджеті складає 140 мільярдів. Цих грошей не вистачає в Пенсійному фонді і ці гроші передає Пенсійному фонду безпосередньо держбюджет.

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Тому позиція відносно зростання пенсії повинна бути підкріплена ще і грошовими масами, які є для цієї мети в бюджеті. Тому буде рости дефіцит в бюджеті, буде зростати дірка в бюджеті і треба застосовувати зовсім інші механізми.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.