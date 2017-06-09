Деньги на субсидии пойдут не людям, а в местные бюджеты - эксперт

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Размер расходов на субсидии может достичь 75 млрд грн, если не будет проведено мероприятий по энергоэффективности. Об этом предупредил вице-премьер Геннадий Зубко. Для сравнения — в этом году государственные расходы на субсидии составляют около 50 млрд гривен. Хотя сначала в бюджете-2017 на эти цели предполагалось лишь 40 млрд грн.

Между тем Кабинет министров в этом месяце внесет в парламент законопроект об изменениях в бюджет на 2017 год, которые предусматривают перераспределение 15 млрд грн на погашение долгов по льготам и субсидиям перед теплокоммунэнерго за потребленные населением жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По этому поводу высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, экономический эксперт Андрей Вигиринский.

"Процесс бюджетирования на самом деле не предусматривает увеличение финансирования субсидий, по крайней мере, по словам Гройсмана это не следует. Есть такое понятие как субвенции государственного бюджета местным бюджетам для компенсации разницы, для погашения задолженности перед предприятиями, которые генерируя тепловую энергию или электроэнергию, предоставляют другие коммунальные услуги. Компенсация разницы в тарифах, которая действовала, допустим, действовавшей ранее, до 2014 года", — отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не считает трудовой стаж в 25 или даже 35 лет слишком большим. Он отметил, что если человек не имеет пенсионного стажа, он должен получать социальную помощь.