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    В Украине появится единый реестр получателей субсидий

    (обновлено: )12411
    По словам премьера Владимира Гройсмана, решение о создании единого реестра является важным для верификации субсидий. Политик подчеркнул, что реестр будет создан до конца года.
    Бланк для получения субсидий
    УНИАН

    Крикунов Юрий
    КНК Медиа
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    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, передает "Экономическая правда".

    "Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года.

    Ранее Гройсман заявил, что повышение пенсий, которое станет возможным с октября текущего года в случае принятия Верховной Радой правительственного проекта пенсионной реформы, не повлияет на выполнение программы предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги и приобретение топлива.

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