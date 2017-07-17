Гройсман уже "умывает руки" — Молчанов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Владимир Гройсман заявил, что уже в сентябре следует принять окончательные решения по поводу образовательной, медицинской и пенсионной реформ. Премьер добавил, что готов нести персональную ответственность за их практическую реализацию.

Вместе с этим Гройсман заявил, что ничего не получится без поддержки парламента.

Реформы и борьбу за рейтинг прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

Что означает заявление Гройсмана о персональной ответственности в проведении реформ?

— Больше популизма, потому что пытаются, допустим, персонифицировать все политические дивиденды, как от поднятия минимальных зарплат, от поднятия средней пенсии, чтобы это все отражалось исключительно персонально на его политическом весе в Украине. Потому что если разбираться по существу, то нет ничего проще, чем нести ответственность. Он же всегда потом может сказать: я старался, но во всем виноват парламент, который не поддержал.

Если эти реформы пройдут и будут успешными, это будет большое достижение Гройсмана?

— Если они будут успешными, конечно это будет его достижением. Просто исходя из тех законопроектов, которые мы анализировали, те которые внесли в ВРУ, там, касательно медицинской реформы и касательно пенсионной реформы, они носят однозначно чисто антисоциальный характер. Потому скажем так, я очень сомневаюсь, что они могут привести к какому-то успеху, потому что, скажем, медицинская реформа в том виде, в котором её презентовали, это полная ликвидация бесплатной медицины, а пенсионная — это де-факто поднятие пенсионного возраста.

При этом персонификация ответственности за эти реформы все же не пугает Гройсмана?

— А у него просто нет другого выбора, потому что, скажем, он давал определенные обязательства перед тем же МВФ, и так как, скажем, весь негатив от этих реформ наступит не сразу, они будут долго запускаться, он наверное просто избежит ответственности. Потому что как раз таки на следующий день после принятия ничего катастрофического не произойдет. Это просто будет следующее поколение, которое будет выходить на пенсию, будет на себе ощущать все те тягости, которые там ныне прописаны.

РИА Новости Украина Политолог Кирилл Молчанов

Гройсман сказал, что в сентябре это все должно внедриться, или сдвинуться с места, имеем месяц-полтора, на все, чтобы подготовить эти реформы. В каком состоянии сейчас находятся эти три важные отрасли для страны?

— Медицинская и пенсионная приняты в первом чтении, а реформа образования, насколько я знаю, еще не внесена в парламент. Поэтому пребывает на первой стадии. Но я хочу напомнить, что буквально еще весной Гройсман говорил, что эти все реформы будут приняты на этой сессии. А эта сессия закончилась, а они так и не приняты. А тот же МВФ давал четкие маяки, что должен быть конец апреля и конец мая. То есть, мы видим, что сроки уже сбиты из изначально запланированных, поэтому у меня нет такой большой уверенности, что они будут проголосованы осенью. Потому что, во-первых, формально практически нет голосов, депутаты не сильно хотят за них голосовать. Мы видели как по медицинской это было, кнопкодавство по большому счету. Поэтому, скажем, осенью мы увидим, что большинство депутатов будут к выборам готовиться начинать, и поэтому они не сильно будут хотеть голосовать за те решения, за которые придется потом отвечать на своих округах, к которым будет очень много вопросов. Поэтому я думаю, будет очень сложно собрать голоса за непопулярные в обществе вещи.

Вы говорите о подготовке к каким выборам?

— Я так понимаю, там постоянно витают в воздухе разговоры о возможности досрочных выборов, допустим, на весну следующего года. То есть, депутаты у нас постоянно пребывают в таком предизбирательном состоянии, как им переизбираться на следующий срок, чем принимать судьбоносные решения для государства.

При этом они специально не голосуют за какие-то важные проекты, чтобы не понижать свой рейтинг?

— Дело в том, что в основном они голосуют за решения, которые носят политический характер. То есть, повышение зарплаты они проголосуют, а вот допустим по сути за ликвидацию бесплатной медицины, естественно, они голосовать не будут. Потому что особенно мажоритарщики, которые приезжают на свои округа и там будут, допустим, закрывать эти больницы. Как они потом будут смотреть в глаза своим избирателям? Естественно, что им это не надо. Поэтому я и считаю, что у Гройсмана будет большая проблема, чтобы убедить парламент принять эти законопроекты.

Насколько рейтинги премьера изменились после того, как были проголосованы в первом чтении в частности пенсионная реформа?

— Да ни насколько они не изменились, потому что самостоятельного политического рейтинга у него нет. Его воспринимают как часть команды президента, поэтому я думаю, что это в принципе может быть в районе только 3%. У него пока что рейтинга нет, потому что он не заявлял каких-то своих политических амбиций как самостоятельного политика. Но в будущем, я так вижу, что он амбициозен, поэтому если наступит момент, что он пойдет в самостоятельное плавание, то действительно он будет использовать в свою пользу эти поднятия соцстандартов в первую очередь. Хотя недавно он заявлял, что если пенсионная реформа будет провалена, он подаст в отставку вообще.

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А провал пенсионной реформы где, на каком этапе считать?

— Я так понимаю, шла речь о том, что если парламент не проголосует. Потому что МВФ не выдаст следующий транш, а нам уже в МВФ об этом сообщили, что без принятия пенсионной реформы больше пока что финансирование Украины поставлено на паузу.

О каких политических амбициях и на каком этапе может заявить Гройсман?

— Я так понимаю, что у него есть ярко выраженные президентские амбиции, но он пока пытается их держать в себе. Я думаю, что где-то к 2019 году, когда в Украине будут срочные президентские выборы, я думаю, возможно эти амбиции могут всплыть, при условии если мы увидим какой-то конфликт интересов между президентом и премьером.

На сегодня есть между президентом и премьером конфликты?

— Внешне они работают в спайке, но насколько ходят разговоры в кулуарах, о том что действительно нарастает недовольство Гройсмана, потому что он начинает присваивать по сути достижения правительства и исключительно себе персонально.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.