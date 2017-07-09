Сеанс популизма от Гроймана с последующим его разоблачением

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман разразился очередной статьей в солидном западном издании, где утверждает, что "в Украине происходят перемены к лучшему". Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина разобрал статью премьера в The Wall Street Journal по косточкам, и пришел к выводу, что все заявления Гройсмана об эпохальной поступи реформ в Украине — не более чем пропагандистская чушь самого низкого пошиба.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев. Архивное фото

"Достижение перемен к лучшему в стране — непростая задача. Это требует честолюбия, самоотверженности и настойчивости. Я вижу их каждый день, так как Украина проводит широкомасштабные реформы, чтобы стать страной, более благоприятной для жизни, посещения и инвестиций. Но сейчас, когда мы на этапе, на котором настойчивость необходима для достижения наших целей, я хочу рассказать о нашем прогрессе и показать нашу преданность осуществлению этих изменений", — заявляет в The Wall Street Journal Украины Владимир Гройсман.

По мнению Андрея Золотарева, успехи зафиксированы только в мозгах гройсмановских спичрайтеров.

"Перемены к лучшему происходят, судя по всему у господина Гройсмана, у народных депутатов, вроде Дейдея, который из грязи в князи и разменял розыскную карточку на мандат депутата, став миллионером, у партера Ляшко Лозового, который прошел таким же путем: "кто был ничем тот станет всем" — вот у этих людей, действительно, все "в шоколаде". Очевидно, господин Гройсман спутал себя и себе подобных с 30 миллионами оставшихся украинцев, из которых 80% заняты борьбой за выживание и погружены не то что в бедность, в нищету. Поскольку борьбу с бедностью, судя не по словам, а по действиям правительства, проводят по формуле "победим бедность, умножая нищету", — сказал политолог.

Гройсман сообщает, что после падения на 17% в 2014-2015 годах ВВП Украины вырос на 2,3% в 2016 году (в последнем квартале — на 4,7%), и Международный валютный фонд предоставил стране финансовую поддержку в размере 17 млрд долларов — на проведение реформ.

“Есть ложь, есть откровенная ложь, и есть статистика. Если мы приглядимся к этим цифрам повнимательнее, то обнаружим, что эти пара процентов роста ВВП — пока не падаем, уже хорошо. А говорить о восстановлении экономики не приходится. Да, экономика приспособилась, но это ситуация, когда она находится на дне, а не выползает из этой ямы. Пока премьер выдает желаемое за действительное — пока никаких серьезных экономических успехов нет, поскольку падает по-прежнему промышленное производство, сохраняются негативные тренды, а надуть цифры ВВП можно и за счет инфляции. И за счет статистических уловок", — констатировал политолог.

"Это никогда не было просто, однако мы настаивали на том, чтобы быть открытыми и прозрачными всегда. По предыдущим правилам, субсидированные цены на энергоносители стоили нашему правительству порядка 10% ВВП каждый год и давали олигархам с политическими связями шанс выкачивать в собственные карманы миллиарды. Вот почему мое правительство перестало регулировать цены на газ и заменило субсидирование энергетических тарифов прямым субсидированием домохозяйств", — говорится в статье.

“В этом и есть весь фокус: грабить уже некого, остается только население, с которого нужно не только состричь шерсть и содрать кожу, но и ободрать мясо. Поэтому оплачивать благоденствие нынешней власти будет рядовой украинец", — пояснил Золотарев.

"Мы внедрили эти изменения на год раньше, чем было указано в программе, разработанной для нас МВФ. Более того, мы пытаемся обогнать международные стандарты прозрачности", — сообщает Гройсман и рассказывает о внедрении системы электронных закупок Prozorro от Transparency International, которой обязаны пользоваться все госучреждения и госслужащие страны, чтобы граждане и инвесторы получали информацию о государственных расходах.

“Внешне все выглядит, действительно, красиво, эффектно, хорошо. Но если побеседовать с экспертами-айтишниками и бизнес-аналитиками, они смеются, поскольку реально научились из Prozorro извлекать коррупционную ренту", — сказал Золотарев.

"У нас есть видение, как обеспечить претворение прогресса в дальнейшие реформы. Наша настойчивость станет ключом к обеспечению того, чтобы Украина продолжала давать своему народу более светлое будущее, была более сильным партнером для наших союзников и предоставляла нашим инвесторам более ценные возможности", — резюмирует Гройсман.

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"Эта картинка эпохальной поступи реформ, формула "Мы сделали за три года, что не было сделано за 25 лет" — это полная чушь. Причем чушь кондового пропагандистского советского толка, видно, откуда выросли ноги у наших реформаторов — из обкомов комсомола, из отделов пропаганды. Эта мифологема ориентирована на обывателя: подобно тому, как мы строили коммунизм, теперь мы стремимся в светлое европейское будущее, но по пути в Европу кормить украинцев никто не обещал. Кроме того эта мифологема предназначена для наших внешних партнеров: смотрите, как мы работали-трудились, но позолотите ручку, дайте еще денег. А как дают деньги и куда они уходят, мы наглядно убеждаемся на примере эпопеи с "ПриватБанком".

А на заявление премьера о светлом будущем для украинцев можно ответить словами известного русского поэта: "Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе", — заключил Золотарев.