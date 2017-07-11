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    Политика

    Изменить status-quo: Гройсман обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

    (обновлено: )26010
    Как говорится в сообщении, во время беседы была детально обсуждена нынешняя ситуация в Донбассе, а также базовые подходы по ее урегулированию.
    Владимир Гройсман в ходе встречи со спецпосланником США Куртом Волкером
    @vgroysman

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со спецпосланником США Куртом Волкером обсудил вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба украинского правительства.

    "Во время беседы была детально обсуждена нынешняя ситуация в Донбассе, а также базовые подходы по ее урегулированию", — говорится в сообщении.

    Премьер Украины остался доволен разговором.

    ​"Мне импонирует решительность и настрой Курта Волкера изменить status-quo в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе", — написал Гройсман в Twitter после встречи.

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    Накануне Волкер прибыл в Украину, где уже встретился с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

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