Изменить status-quo: Гройсман обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со спецпосланником США Куртом Волкером обсудил вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба украинского правительства.

"Во время беседы была детально обсуждена нынешняя ситуация в Донбассе, а также базовые подходы по ее урегулированию", — говорится в сообщении.

Премьер Украины остался доволен разговором.

Мені імпонує рішучість і налаштованість Курта Волкера змінити status-quo в переговорному процесі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 июля 2017 г.

​"Мне импонирует решительность и настрой Курта Волкера изменить status-quo в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе", — написал Гройсман в Twitter после встречи.

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Накануне Волкер прибыл в Украину, где уже встретился с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.