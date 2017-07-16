наверх
16.07.201722:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман: Украину должны строить украинцы

    (обновлено: )98
    По словам Гройсмана, Украина может приглашать тех или иных известных специалистов. "Но по большому счету, мы должны построить свой собственный дом самостоятельно", - отметил он.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нужно привлекать украинских специалистов в госуправление. Об этом он заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала "112 Украина".

    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com
    Эксперт: после сигнала от Гройсмана Ryanair ужесточит свои требования

    Читайте также: Вмешательство Украины в выборы в США: должно быть смешно, но пока грустно

    Гройсман назвал тенденцию привлечения иностранных специалистов "злоупотреблением".

    "Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету, мы должны построить свой собственный дом самостоятельно, и это очень важно. Да, мы будем ошибаться, так мы можем что-то сделать не так, как это делали другие страны, но я глубоко убежден, что все, что мы должны сделать, мы должны пропустить через свое сердце — тогда мы будем это ценить", — заявил Гройсман.

    Ранее в Украине в состав правительства Арсения Яценюка привлекли ряд иностранцев. В частности, гражданин Грузии Александр Квиташвили был министром здравоохранения, Эка Згуладзе — первым заместителем министра внутренних дел, гражданка США украинского происхождения Наталия Яресько — министром финансов, гражданин Литвы Айварас Абрамавичус — министром экономического развития и торговли.

    В нынешнем правительстве Владимира Гройсмана работает только одна иностранка, американка — и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?