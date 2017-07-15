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15.07.201712:06
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    МВФ глазами украинцев

    (обновлено: )11310
    Большинство украинцев считают, что сотрудничество Украины с МВФ ведет к снижению социальных стандартов жизни и повышению цен. Подробнее смотрите в инфографике.
    МВФ глазами украинцев
    РИА Новости Украина

    Также более половины украинцев считают, что сотрудничающие с МВФ страны преимущественно больше теряют, чем приобретают.

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    На минувшей неделе Нацбанк изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

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