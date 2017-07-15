МВФ глазами украинцев

Также более половины украинцев считают, что сотрудничающие с МВФ страны преимущественно больше теряют, чем приобретают.

Читайте также: Сможет ли прожить Украина без кредитов МВФ

На минувшей неделе Нацбанк изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.