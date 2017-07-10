Рудяков: НАТО нужна Украина, но воевать за нее не будут

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

НАТО продолжит поддержку Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ. Об этом на открытии выставки "Украина-НАТО: Формула безопасности" в Киеве заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Сайт Президента Украины Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве

Он подчеркнул, что 20 лет сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Украиной постоянно развивалось.

"Вы делали это, несмотря на многочисленные вызовы, существовавшие у вас дома", – сказал генсек НАТО.

Перспективы сотрудничества НАТО и Украины в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Заседание комиссии Украина-НАТО проходит на регулярной основе. Чем особенно нынешнее заседание?

– Будут, по сути дела, выступления, заседательская рутина, процедура. Это понятно.

Уже 20 лет, как мы подписали Хартию, уже можно по-особому смотреть. Поскольку это юбилейное заседание. И вторая особенность состоит в том, что только-только появился свеженький указ президента, которым введен в действие закон ВР о том, что мы хотим стать в перспективе членами НАТО. И это заседание под таким двойным зонтиком происходит.

А по сути дела, это обычное заседание, они регулярно проводятся, это одна из форм работы. Но она не привносит, не решает каких-то вопросов, они только поговорят да и разъедутся.

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При каких условиях Запад будет готов всерьез воспринимать усилия Украины вступить в НАТО?

– Трудно сказать. Это, знаете, как наше членство в НАТО, оно не является только предметом двухсторонних отношений – наших и Альянса.

Тут есть целый ряд контекстуальных особенностей. В частности, отношения НАТО-Россия, без учета которых они с нами даже не будут обсуждать этот вопрос. И вот сейчас многие, наверное, обратили внимание на то, что когда мы продекларировали это свое желание, мы же не первый раз это делаем, но сейчас особая ситуация, со стороны Альянса, в том числе на уровне первого руководителя и ведущих стран, отношение к этому нашему шагу было крайне сдержанное.

То есть да, конечно, это нужно иметь в виду, но пока что об этом говорить преждевременно. Их позиция такая сдержанно-положительная. То есть, в принципе, это идея хорошая, но пока что говорить не о чем. Пока нужно заниматься тем, чем мы, собственно, занимаемся.

Сами же представители Альянса указывают на то, что наше сотрудничество военно-техническое может быть даже более активным, чем у НАТО с Грузией, с которой подписан договор об интенсивном диалоге. Там такая более продвинутая форма. У нас сотрудничество идет очень активно. Я думаю, будет идти и дальше по нарастающей. А нам нужен статус. Мы ищем статуса. Они этого избегают.

Для чего Украине нужен статус?

– Для высшего государственного руководства, для политического класса важен даже не так статус, как стремление к нему. То есть долгое время у нас было членство в ЕС, мы делали что-то, мы этим объясняли какие-то какие-то свои поступки, свои стратегические какие-то ориентации.

Теперь членство в ЕС заглохло, потому что в этом соглашении об ассоциации по требованию Голландии, ряда других стран, которые это поддерживали, не зафиксирована перспектива членства для нас в ЕС. Эта дорожка закрыта для нас.

Вот у нас был безвиз или либерализация визового режима. Мы туда стремились, получили. Теперь нам нужно что-то еще внешнеполитическое, международное, большое, куда бы мы стремились. Вот мы будем теперь стремиться в НАТО.

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А с их стороны почему сдержанность? Потому что принимая нас в полноправные члены, давая нам этот статус, они берут обязательства определенные, как перед всеми другими членами. А уже кто-то сказал из французов недавно, что вы уверены там, в Киеве, что немцы и французы захотят воевать за Украину с кем-то? С кем – понятно. И ответ повис в воздухе. Это риторический вопрос. Они не готовы.

А в чем смысл постоянного декларирования?

– Внешнеполитическая деятельность и внешнеполитическое позиционирование.

Когда-то, во времена Кучмы, это был инструмент для того, чтобы выровнять нашу однополярность, направленность на Россию. Мы выровняли. Мы стали нейтральными, биполярными, и туда, и туда. Теперь мы развернулись уже в другую сторону от России. Нам теперь опять нужно декларировать вот эти свои намерения не возвращаться туда, где мы были три, четыре, пять лет назад.

Это такой инструмент, который, в принципе, не мы его придумали, он достаточно действенен, но это больше с нашей стороны уловка, рассчитанная на не столько внешнее восприятие, сколько на употребление во внутриполитических раскладах.

В НАТО, если учесть всю конъюнктуру, заинтересованы в том, чтобы предоставить членство Украине?

– Тут есть разные мнения. И у нас, у зарубежных коллег, которые этим занимаются.

Насколько я понимаю ситуацию, может быть, я ошибаюсь, но НАТО от нас нужно: какая-то территория, какие-то логистические вещи, какие-то маршруты потенциального перемещения грузов и всего остального, они это имеют по тем договорам о сотрудничестве, которые у нас есть. Больше им от нас ничего не нужно.

Но имея эти договора, они не имеют перед нами никаких обязательств, которые имеют перед странами-членами. Поэтому им выгоднее вот такое состояние, как сейчас, – особое партнерство, может быть, да, интенсивный диалог или какой-то еще диалог – да, сотрудничество – да, членство – подождите.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.

Также эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил в эфире "ГС", что для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО надо внести изменения в Конституцию и разрешить размещение военных баз в Украине, а для для этого не наберутся голоса в ВР.