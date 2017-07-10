НАТО способствует усилению устойчивости Украины перед РФ - Столтенберг

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КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способствует усилению устойчивости Украины перед "агрессией Российской Федерации", поскольку не намерен соглашаться с нарушением украинского суверенитета.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"НАТО обеспечивает поддержку Украины — политическую поддержку и практическую поддержку с целью усиления устойчивости Украины перед агрессией со стороны России, и мы продолжим это делать, потому что мы не согласимся с тем, что суверенитет и территориальная целостность Украины нарушаются", — цитирует УНИАН Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть выполнены в полном объеме, а наблюдатели ОБСЕ должны получить полный доступ ко всем территориям в Украине.