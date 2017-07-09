Лукаш: почему зарубежные дипломаты не спешат на Гамбургский майдан

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20, на фоне которого произошли серьезные беспорядки: десятки тысяч людей протестовали против проведения встречи "большой двадцадки". По данным городской полиции, около 200 правоохранителей пострадали в столкновениях, более 80 демонстрантов были задержаны.

Полицейские не церемонились, для усмирения протестующих в ход шли дубинки, слезоточивый газ, применялись водометы. Можно себе представить, какой крик подняли бы на Западе, если бы такими же методами прежняя украинская власть попыталась бы бороться с "евромайданом". Зато теперь "цивилизованный мир" предпочитает не замечать ни методов немецкой полиции в Гамбурге, ни нарушений прав человека в Украине.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш разместила на своей странице в Facebook видео жесткого разгона демонстрантов в Гамбурге и задалась вопросом о двойных стандартах западных политиков.

РИА Новости Украина Елена Лукаш

"Это не Россия, не Северная Корея, не Сирия и не Украина диких домайданных времен.

Это Гамбург 2017.

Европейская полиция жестко разгоняет несогласных с действиями G-20 протестующих.

Вы думаете, что зарубежные дипломаты съезжаются на Гамбургский майдан, как съезжались на Киевский?

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Нет. И не собираются.

И мы не услышим никаких окриков от европейских и мировых правозащитных организаций, посольств и миссий про: "онижедети!", "протест – конституционное право", "народ –носитель власти", "демократия и свобода в опасности", "все на майдан!" — с сарказмом отметила Лукаш.

Елена Лукаш/Facebook

По ее словам, "эти окрики о "демократии" и "мирном протесте" — для рабов. Для господ — это свобода в применении силы к своему народу и монополия на ее применение".

Лукаш отметила, что она понимает решение руководства Германии применить силу к протестующим, но не понимает "таких откровенных двойных стандартов и селективных подходов тех же руководителей Германии по отношению к Украине".

"Видят же и знают все. И продолжают поддерживать кучку, убивающую Украину. А с экранов ТВ желают нам мира и добра под руководством убийц и мародеров.

У меня просьба.

Вы не могли бы желать нам мира и добра чуть-чуть менее лицемерно, наши уважаемые европейские кураторы?" — задается Лукаш риторическим вопросом.

В субботу, на второй день саммита, беспорядки в Гамбурге продолжились. По данным СМИ, протестующие заблокировали улицы, ведущие к морскому порту, и возвели баррикады в двух районах города. Демонстранты жгли машины и громили витрины, небо над городом затянуло черным дымом.