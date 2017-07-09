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    Завтрак "нормандской четверки" без Украины и последние встречи на саммите G20

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    Первая встреча Путина и Трампа (65)

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    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
    Канцлер Германии Ангела Меркель и государственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент РФ Владимир Путин
    Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп, президент Республики Индонезии Джоко Видодо и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
    Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    8 июля 2017. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
    8 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Канцлер Германии Ангела Меркель и государственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф
    8 июля 2017. Канцлер Германии Ангела Меркель и государственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф перед началом третьего заседания глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин
    8 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    8 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп
    8 июля 2017. Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп перед началом третьего заседания глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент США Дональд Трамп, президент Республики Индонезии Джоко Видодо и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
    8 июля 2017. Президент США Дональд Трамп, президент Республики Индонезии Джоко Видодо и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард (слева направо) перед началом третьего заседания глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    8 июля 2017. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон перед началом третьего заседания глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    8 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (второй слева) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    8 июля 2017. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
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    8 июля 2017. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.

    Саммит группы ведущих стран мира G20, проходивший в пятницу и субботу в Гамбурге, завершился. Хотя в итоговом коммюнике говорится и о налоговом регулировании, и о мерах ВТО об упрощении торговли, эти вопросы все же отошли на второй план. Основная интрига по этому документу строилась вокруг того, удастся ли сторонам согласовать единую позицию по климату с учётом того, что США ранее вышли из парижского соглашения, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно объявил, что повременит с ратификацией этого договора.

    В итоге в коммюнике отмечается, что 19 стран "двадцатки" приняли во внимание решение Вашингтона, но пришли к согласию, что соглашение пересмотру не подлежит. Впрочем, ряд лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, не теряют надежды убедить Трампа вернуться к договоренностям, подписанным полтора года назад в Париже.

    Форум изначально задумывался как площадка для обсуждения экономических вопросов. Сейчас все стороны признают, что лидеры "двадцатки" большую часть времени все же уделяют мировым политическим кризисам.

    Двусторонних встреч в Гамбурге состоялось несколько десятков: Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лидер КНР Си Цзиньпин поговорил с французским президентом Эммануэлем Макроном. Без преувеличения все внимание мирового сообщества было приковано к первым личным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Смотрите также: Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

    Особых ожиданий от этой беседы как в экспертном сообществе, так и среди журналистов уже не было. Кто-то до последнего не верил, что встреча лидеров будет полноформатной, а не "на ногах", многие отводили на общение Путина и Трампа максимум полчаса-час. Почти два с половиной часа обсуждения двусторонних проблем и мировых кризисов стали фактически сенсацией.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи сообщил, что между лидерами возникла "позитивная химия", а сам Трамп назвал переговоры "замечательными", так что даже супруга Трампа Мелания не смогла прервать неожиданно затянувшийся разговор двух президентов.

    РФ и США условились создать двусторонний канал связи для продвижения урегулирования ситуации в Украине. Ранее в Вашингтоне назначили представителя по украинскому вопросу Курта Волкера.

    Встреча Путина и Трампа породила интернет-"мемы". Одним из самых растиражированных результатов сетевого творчества стал коллаж из двух фотоснимков. Первый — момент рукопожатия Путина и Трампа, когда американский лидер уже протянул свою руку в сторону собеседника, а тот ещё не успел ответить взаимностью. Второй — сцена первой встречи выдуманных президентов РФ и США Виктора Петрова и Фрэнка Андервуда из вышедшего больше года назад предпоследнего сезона американского сериала "Карточный домик", поразительно точно "воспроизводящая" рукопожатие настоящих лидеров.

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