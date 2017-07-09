Завтрак "нормандской четверки" без Украины и последние встречи на саммите G20

Саммит группы ведущих стран мира G20, проходивший в пятницу и субботу в Гамбурге, завершился. Хотя в итоговом коммюнике говорится и о налоговом регулировании, и о мерах ВТО об упрощении торговли, эти вопросы все же отошли на второй план. Основная интрига по этому документу строилась вокруг того, удастся ли сторонам согласовать единую позицию по климату с учётом того, что США ранее вышли из парижского соглашения, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно объявил, что повременит с ратификацией этого договора.

В итоге в коммюнике отмечается, что 19 стран "двадцатки" приняли во внимание решение Вашингтона, но пришли к согласию, что соглашение пересмотру не подлежит. Впрочем, ряд лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, не теряют надежды убедить Трампа вернуться к договоренностям, подписанным полтора года назад в Париже.

Форум изначально задумывался как площадка для обсуждения экономических вопросов. Сейчас все стороны признают, что лидеры "двадцатки" большую часть времени все же уделяют мировым политическим кризисам.

Двусторонних встреч в Гамбурге состоялось несколько десятков: Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лидер КНР Си Цзиньпин поговорил с французским президентом Эммануэлем Макроном. Без преувеличения все внимание мирового сообщества было приковано к первым личным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Особых ожиданий от этой беседы как в экспертном сообществе, так и среди журналистов уже не было. Кто-то до последнего не верил, что встреча лидеров будет полноформатной, а не "на ногах", многие отводили на общение Путина и Трампа максимум полчаса-час. Почти два с половиной часа обсуждения двусторонних проблем и мировых кризисов стали фактически сенсацией.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи сообщил, что между лидерами возникла "позитивная химия", а сам Трамп назвал переговоры "замечательными", так что даже супруга Трампа Мелания не смогла прервать неожиданно затянувшийся разговор двух президентов.

РФ и США условились создать двусторонний канал связи для продвижения урегулирования ситуации в Украине. Ранее в Вашингтоне назначили представителя по украинскому вопросу Курта Волкера.

Встреча Путина и Трампа породила интернет-"мемы". Одним из самых растиражированных результатов сетевого творчества стал коллаж из двух фотоснимков. Первый — момент рукопожатия Путина и Трампа, когда американский лидер уже протянул свою руку в сторону собеседника, а тот ещё не успел ответить взаимностью. Второй — сцена первой встречи выдуманных президентов РФ и США Виктора Петрова и Фрэнка Андервуда из вышедшего больше года назад предпоследнего сезона американского сериала "Карточный домик", поразительно точно "воспроизводящая" рукопожатие настоящих лидеров.