Демонстрация в Гамбурге: "G20 — не добро пожаловать!"

В немецком Гамбурге проходят демонстрации противников саммита "Большой двадцатки".
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Крупная демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!). По данным полиции, к настоящему моменту в ней принимают участие 20 тысяч человек. Общий настрой процесса дружелюбный.
Тем не менее, власти готовятся к худшему — шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер заявил о наличии четких указаний на то, что готовые к насилию нарушители смешаются с демонстрацией "G20 — не добро пожаловать!". "Снова стоит ожидать, что мирного протеста не получится", — сказал Майер.
На данный момент в результате столкновений с демонстрантами пострадали более 200 стражей порядка.