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    Демонстрация в Гамбурге: "G20 — не добро пожаловать!"

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (54)

    (обновлено: )20
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Разбитая витрина магазина после акций протеста в Гамбурге.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге
    Участница акции протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.

    В немецком Гамбурге проходят демонстрации противников саммита "Большой двадцатки".

    Читайте также: Главные мировые темы: встреча Трампа и Путина, хоррор-шоу в Гамбурге

    Крупная демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!). По данным полиции, к настоящему моменту в ней принимают участие 20 тысяч человек. Общий настрой процесса дружелюбный.

    Тем не менее, власти готовятся к худшему — шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер заявил о наличии четких указаний на то, что готовые к насилию нарушители смешаются с демонстрацией "G20 — не добро пожаловать!". "Снова стоит ожидать, что мирного протеста не получится", — сказал Майер.

    На данный момент в результате столкновений с демонстрантами пострадали более 200 стражей порядка.

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