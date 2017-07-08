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    В демонстрации противников G20 в Гамбурге участвуют 12 тыс человек

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (51)

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    Демонстрация в Гамбурге проходит под лозунгом "G20 - не добро пожаловать!" (G20 - not welcome!). На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек.
    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В субботу в немецком Гамбурге проходит мирная демонстрация противников "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Горящие баррикады Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Такого Европа еще не видела: G20 в Гамбурге, протесты

    Смотрите также: Обратная сторона саммита G20 в Гамбурге: погромы, баррикады, поджоги

    Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!).

    "На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек", — сообщает полиция Гамбурга в Twitter.

    Протестующие несут транспаранты с надписями "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма". Общий настрой собравшихся доброжелательный.

    Саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.

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    Акции протеста в Гамбурге
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