В демонстрации противников G20 в Гамбурге участвуют 12 тыс человек

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В субботу в немецком Гамбурге проходит мирная демонстрация противников "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Смотрите также: Обратная сторона саммита G20 в Гамбурге: погромы, баррикады, поджоги

Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!).

"На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек", — сообщает полиция Гамбурга в Twitter.

Протестующие несут транспаранты с надписями "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма". Общий настрой собравшихся доброжелательный.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.